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Роналду выложил рекламу родного острова Мадейра: теперь туда действительно хочется съездить

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Очень красиво.

Криштиану Роналду родился 5 февраля 1985 года на португальском острове Мадейра, в городе Фуншал на тот момент проживало всего 112 тысяч человек.

Мама Роналду Мария Долореш душ Сантуш Авейру работала поваром, папа Жозе Диниш Авейру — садовником. Криштиану был четвертым ребенком в семье — у Роналду есть старший брат Уго и две сестры Эльма и Лилиана Катя.

Детские футбольные фотографии Криштиану Роналду.

В 2014 году Роналду поставили памятник на острове - монумент был открыт в родном городе футболиста Фуншале. Также Роналду вручили медаль за особые заслуги перед регионом. Правда, через некоторое время памятник заменили - слишком уж неудачно получилось изображение Криша.

Дурновкусие дня. Статуя Криштиану Роналду на Мадейре - Блоги - Sports.ru

1 июля 2016 года состоялось открытие первого (из запланированных четырех) отеля на 50 номеров на острове Мадейра прямо на берегу в заливе Фуншала. Изюминкой является крыша отеля, где имеется бассейн, открытое джакузи, тренажерный зал и шикарный бар.

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А теперь Роналду прорекламировал у себя в аккаунте весь остров целиком - красочное видео показывает, что родную для Криштиану Мадейру явно нужно посетить.

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