В 2011 году «Майнц» открыл свой новый стадион - в 2024 во время планового ремонта там обнаружили 500-килограммовую бомбу

Лежит там со Второй мировой войны.

«Мева Арена» - домашняя арена футбольного клуба «Майнц 05». По данным Википедии, с момента открытия в 2011 году стадион носил коммерческое название Coface Arena, а в июле 2016 года права на наименование стадиона выкупила автомобильная компания Opel.

Вместимость стадиона - чуть более 30 тысяч зрителей, все это время болельщики приходили на арену и поддерживали свою команду рядом с 500-килограммовой бомбой, которая не разорвалась во время Второй мировой войны.

Снаряд был обнаружен во время планового ремонта арену в среду, ожидается, что он будет обезврежена в пятницу.

В связи с этим клубу пришлось перенести пресс-конференцию главного тренера Бо Хенриксена с пятницы на четверг. Примерно 4600 жителей этого района будут временно эвакуированы.

28 апреля «Майнц» примет «Кельн» на «Мева Арене» в рамках 31-го тура Бундеслиги. Матч начнется в 18:30 по московскому времени.