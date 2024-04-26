Райан Гиггз в 50 лет станет отцом в 3 раз🐣

Райан Гиггз собирается стать отцом в третий раз в возрасте 50 лет.

Легенда «Манчестер Юнайтед» и его подруга 36-летняя Зара Чарльз ждут ребенка, он должен родиться в конце этого года.

Друзья пары рассказали, что Гиггз, у которого есть двое детей от предыдущего брака, и мама одного ребенка Зара в восторге от предстоящего пополнения в семействе.

Гиггз уже является отцом 17-летнего сына футболиста «Шеффилд Юнайтед» Зака и 19-летней дочери Либби от брака со Стейси Кук.

У модели Зары, с которой Гиггз встречается с 2021 года, есть дочь от предыдущего брака.

Интересно, что бывшая супруга Стейси, с которой Гиггз развелся в 2017 году после десяти лет брака, также дала свое благословение. Она поддерживает отношения бывшего мужа с новой подругой, и они отмечают большие семейные праздники все вместе.