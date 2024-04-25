📹«Неймар − мой самый любимый игрок, но...» Ракитич признался в любви к бразильцу и назвал лучшим в истории другого футболиста

Не мог сказать другого.

Экс-хавбек «Барселоны» и «Севильи» Иван Ракитич, зимой перешедший в «Аль-Шабаб Эр-Рияд», сделал неожиданное признание.

«В первую очередь хочу сказать, что я большой поклонник Неймара. Он [Неймар] всегда в моей команде, и он мой самый любимый игрок. Но, конечно же, Месси − лучший в истории футбола», − сказал Ракитич на подкасте ARLS.

Вместе с Лионелем Месси в «Барселоне» Ракитич провел на поле целых 277 матчей − больше, чем с кем-либо. Вместе они создали 27 голов. Для сравнения с Неймаром таких игр было 130, а голевых взаимодействий − четыре.