📹«Неймар − мой самый любимый игрок, но...» Ракитич признался в любви к бразильцу и назвал лучшим в истории другого футболиста
Не мог сказать другого.
Экс-хавбек «Барселоны» и «Севильи» Иван Ракитич, зимой перешедший в «Аль-Шабаб Эр-Рияд», сделал неожиданное признание.
«В первую очередь хочу сказать, что я большой поклонник Неймара. Он [Неймар] всегда в моей команде, и он мой самый любимый игрок. Но, конечно же, Месси − лучший в истории футбола», − сказал Ракитич на подкасте ARLS.
Вместе с Лионелем Месси в «Барселоне» Ракитич провел на поле целых 277 матчей − больше, чем с кем-либо. Вместе они создали 27 голов. Для сравнения с Неймаром таких игр было 130, а голевых взаимодействий − четыре.