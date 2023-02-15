Месси, Салах, Винисиус и даже Ибрагимович, но где Роналду? Известный футбольный паблик собрал вместе двойников известных футболистов

Копия всегда хуже оригинала, но тут даже сомнений нет.

Известный во всем мире футбольный паблик 433 выложил видео, на котором вместе собраны «двойники» известных футболистов.

На внешность некоторых из них наложил отпечаток не самый правильный образ жизни, но тот же Месси весьма похож.

Кстати, двойника Роналду на видео нет – дань уважения или «он такой один?»