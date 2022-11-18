🎥 «Их мама из Нигерии, а папа из Камеруна». Фанаты сборной Аргентины в прямом эфире спели расистскую песню о Франции

В Катаре стартовал долгожданный чемпионат мира.

Вокруг Мундиаля бушуют скандалы как на самом высоком уровне, так и среди болельщиков. На этот раз в эпицентре оказались фанаты из Аргентины.

В прямом эфире корреспондент телеканала TyC Sports попросил аргентинских болельщиков спеть что-нибудь. Вряд ли журналист ожидал, что фанаты решат исполнить изобилующую обсценной лексикой расистскую песню о сборной Франции.

Вот цензурированный перевод песни:

«Они играют за Францию, но они все родом из Анголы!

Они спят с трансами, как гей Мбаппе.

Их мама из Нигерии, а папа из Камеруна.

Но в паспорте написано – французы!»

Далеко не всем поклонникам футбола понравилось творчество аргентинских фанатов. Делимся комментариями болельщиков в сети:

💭 «Аргентинцы выставили себя дураками. Вот поэтому их команда никогда не выиграет ЧМ».

💭 «Это ужасно. Они просто до сих пор плачут из-за того, как Франция выкинула их команду с чемпионата мира в России».

💭 «Шейхам эта песня очень понравилось».

💭 «Вы забыли, что ваш любимый Месси играет в одной команде с Мбаппе? Позор таким фанатам».

💭 «Они хоть сами понимают, что их предки – это португальцы, испанцы, итальянцы».

💭 «Месси наверняка будет стыдно за таких фанатов».

Мундиаль только стартовал, но уже очевидно, что он будет горячим.