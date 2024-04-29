Три форварда провалили тест Рюдигера в этой ЛЧ. Следующий — игрок с 42 мячами в 41 матче

В этом сезоне Антонио Рюдигер сыграл огромную роль в успехах «Реала» в Лиге чемпионов, впереди - полуфинал.

Рюдигер был великолепен еще на групповом этапе, где не позволил суперфорварду «Наполи» Виктору Осимхену приблизиться к воротам «Реала» на протяжении двух матчей.

В 1/8 от Рюдигера пострадал Бенджамин Шешко. Мощный нападающий «РБ Лейпциг» почти ничего не создал, а «Реал» на классе прошел дальше.

Недавно в кандалах оказался и Эрлинг Холанд. Норвежец даже получил травму в противостоянии с защитой «Реала», а Рюдигер забил в ответной игре решающий пенальти.

В полуфинале «Мадрид» встретится с «Баварией». Рюдигеру предстоит возможно, самый трудный оппонент за последние годы - Харри Кейн считается одним из лучших форвардов, который умеет все. На его счету 42 мяча в 41 игре в этом сезоне.