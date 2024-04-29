«Это произойдет. Не знаю, откуда, но это произойдет». Тухель назвал игрока, который завтра забьет «Реалу». Но есть нюанс

Томас Тухель удивил на пресс-конференции: заявил, что в первом полуфинале между «Баварией» и мадридским «Реалом» точно забьет Серж Гнабри.

«Гнабри забьет завтра. Это произойдет. Не знаю, откуда я знаю, но это произойдет», — сказал Тухель.

Возможно, Томас действительно заглянул в будущее, но не напомнить не можем: Гнабри травмирован больше двух недель — потянул мышцу в первом матче с «Арсеналом».

По данным Transfermarkt, должен восстановиться к завтрашней игре, но на данный момент игрок все еще в списке травмированных.