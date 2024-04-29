«Это лучшие матчи, которые можно увидеть»: Нойер – о «Мадриде» и возможности повторения классикера в финале ЛЧ

В преддверии встречи с «Мадридом» в 1/2 Лиги чемпионов Мануэль Нойер дал интервью пресс-службе УЕФА.

В ответной игре с «Арсеналом» немецкий голкипер побил рекорд Касильяса по сухим матчам в главном клубном турнире Европы. О своем достижении Ману говорит скромно:

«Это не самое важное. Но моим одноклубникам тоже будет приятно, если вспомнить о нашей работе в обороне, нужно упомянуть и тех коллег, с которыми я выступал в прошлом. Я начинал в «Шальке», затем продолжил карьеру в «Баварии». Здорово, что я и сейчас могу продолжить эту серию».

Нойер уже готовится к встрече с «Реалом» в полуфинале ЛЧ:

«Все знают, что из себя представляет «Мадрид». Это отличная команда. Поединки между «Баварией» и «Реалом» – это, в общем-то, лучшие матчи, которые можно увидеть. Весь футбольный мир с нетерпением ждет этих игр, мы тоже их ждем. Мы знаем, что будет непросто попасть на «Уэмбли» и сыграть там в финале. Поэтому мы должны быть в отличной форме в обоих матчах, должны выложиться на поле полностью, чтобы попасть в финал».

В параллельном полуфинале дортмундская «Боруссия» сыграет с «ПСЖ». На вопрос о том, увидят ли зрители вновь дер классикер в финале ЛЧ, Ману однозначного ответа не дает:

«Во-первых, для немецкого футбола очень хорошо, что в полуфинале Лиги чемпионов есть две команды из Германии. Конечно, это особенное событие из-за места проведения финала и того, что оба финалиста ЛЧ 2013 года снова вышли в полуфинал турнира. Очевидно, что не так много игроков того времени до сих пор играют, но мы с Томасом [Мюллером] очень хорошо помним, насколько это было фантастически. Теперь нужно отдать абсолютно все, чтобы снова добиться успеха».

В 2013 году «Боруссия» добралась до финала Лиги чемпионов, в предыдущей стадии турнира разобравшись с «Мадридом». А «Бавария» в 1/2 обыграла «Барселону». Тот финал на «Уэмбли» закончился победой Рекордмайстера со счетом 1:2, на 89-й минуте мюнхенцев вывел вперед Арьен Роббен.

Кто сыграет на «Уэмбли» в этом розыгрыше Лиги чемпионов?