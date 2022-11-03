Суперкомпьютер спрогнозировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

Вчера вечером завершился групповой этап Лиги чемпионов: теперь нам известны все 16 команд-участниц плей-офф.

Жеребьевка следующего раунда турнира состоится 7 ноября. В 1/8 финала точно не встретятся команды, представляющие одну страну или же игравшие в одной группе на предыдущем этапе ЛЧ.

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов запланированы на 14/15 ил21/22 февраля, а ответные на 7/8 и 14/15 марта.

Суперкомпьютер SuperJohn, находящийся в Бирмингеме, спрогнозировал результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ.

В своем прогнозе компьютер учитывал разные факторы: форму команд, составы, предыдущие результаты, исторические результаты между клубами и даже влияние системы VAR. Вот, что получилось:

«Наполи» — «ПСЖ»

«Реал» — «Айнтрахт»

«Челси» — «Лейпциг»

«Порту» — «Милан»

«МанСити» — «Интер»

«Бавария» — «Брюгге»

«Тоттенхэм» — «Боруссия»

«Бенфика» — «Ливерпуль»

Какие бы пары вы хотели увидеть в первом раунде плей-офф? Пишите в комментариях.