Основатели Суперлиги готовы обсуждать новый формат турнира с топ-клубами

«Барселона», «Реал Мадрид» и «Ювентус» скоро обсудят с европейским топ-клубами новый формат турнира Суперлиги, сообщает The Telegraph.

Изначально, когда о Суперлиге было объявлено в 2020 году, формат турнира стал одной из главных причин разногласий: болельщики были против закрытой лиги. Теперь, похоже, что клубы-основатели пересмотрели систему и готовы сделать новое предложение.

Пока «Барса», «Реал Мадрид» и «Ювентус» остаются единственными участниками проекта.