Карло Анчелотти рассказал, как хотел уехать без Зидана на командном автобусе «Ювентуса»😲, но ему помешали

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти вспомнил момент, когда он пытался наказать Зинедина Зидана, еще будучи в «Ювентусе», но это сразу же дало обратный эффект.

Итальянец работал в «Ювентусе» с 1999 по 2001 год и тренировал своего будущего помощника в «Реале» Зинедина Зидана.

В недавнем интервью The Times Анчелотти раскрыл подробности ссоры, которая у него произошла с французом.

64-летний тренер рассказал, что Зизу сильно опоздал к автобусу команды, настолько, что Анчелотти хотел ехать без него.

«Был момент в «Ювентусе», когда Зидан опаздывал, а мы ждали в автобусе, — объяснил Анчелотти.

«Я сказал водителю: «Хватит, пойдем», но он был напуган и не хотел двигаться, а затем Паоло Монтеро подошел, чтобы поговорить со мной».

Зидан стал легендой «Юве» после своего переезда из «Бордо» в 1996 году, и, похоже, Анчелотти не до конца осознавал, насколько важен был Зидан для своих товарищей по команде.

Анчелотти продолжил: «Я сказал ему: «Давай пойдем, а потом поговорим». Но он сказал: «Ты не понимаешь. Без Зизу мы никуда не пойдем». В тот момент я подумал: «Хорошо, мне надо было это услышать». Так что мы ждали».

Зидан провел за «Ювентус» 151 матч в чемпионате и забил 24 гола, прежде чем перешел в «Реал Мадрид» в 2001 году.