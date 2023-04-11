Волшебная связка.

«У Бензема с Винисиусом удивительная связь. Вини может найти Карима с закрытыми глазами и отдать ему передачу. Между ними есть магия», − говорил Ежи Дудек перед матчем с «Ливерпулем».

Парочка не подвела: первый из пяти голов команды Винисиус забил с передачи француза, Карим добил «Ливерпуль» с паса бразильца.

Такая связь уже не удивляет − за последние два сезона мы привыкли, что Винисиус отдает голевые на Бензема и наоборот. Но 30 из 35 совместных голов − продукт именно последних двух лет.

•‎ До сезона-2021/22 между Вини и Каримом всего 5 общих голов. В октябре 2020-го Бензема даже просил Менди не пасовать Винисиусу.

•‎ В период с 13 февраля 2019-го до 20 февраля 2021-го у Винисиуса и Карима вообще нет общих голов!

Винисиус расцвел при Анчелотти − Карло вернулся в Мадрид летом 2021-го. Еще с первого захода итальянца «Реал» заточен на левый фланг. Это помогает Винисиусу и Бензема чаще комбинировать: у Карима есть опыт взаимодействия с Роналду, бразилец получает больше свободы.

В этом сезоне связка не просела − просто физически играет вместе гораздо реже: у Бензема всего 34 игры во всех турнирах (у Винисиуса 45), из них только 19 − в Ла Лиге (из 29 возможных).

Это перекликается с инсайдом Marca: Кариму дают отдыхать в неважных матчах, чтобы он был готов к топ-соперникам.

Получилось с «Барселоной» и «Ливерпулем» – «Челси» следующий?