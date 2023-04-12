46 комментариев

На фоне частых травм Карима Бензема в атаке «Реала» сменилось первое лицо – теперь это Винисиус.

Атакующую мощь бразильца здорово иллюстрируют цифры внутри Ла Лиги. Вини = бесконечная опасность.

Винисиус обыгрывает соперников не только лучше всех в Ла Лиге, но и лучше всех в Европе.

Правда, есть еще один человек, который возит оборону с такой же частотой. Приятное соседство для бразильца.

Прямо сейчас Винисиус в двух шагах от повторения лучшего сезона в карьере.

Впереди еще минимум 11 матчей (это даже без учета вероятного выхода в 1/2 финала ЛЧ) – легко задрать планку гораздо выше прошлогодних цифр.

Вини пропустил матч Ла Лиги с «Кадисом» из-за небольшой перегрузки мышц, но к ответной игре с «Челси» он готов на 100%.

Отличная новость для «Реала»: в Лиге чемпионов Винисиус становится еще большей угрозой, чем обычно.

Роберто Карлос считает, что Винисиус олицетворяет фантазию, скорость и интеллект. Гути уверен: как только у Винисиуса появится более стабильный последний пас, он превратится в футбольного бога.

Комплименты легенд «Реала» – приятно, но все же ожидаемо при такой связи с клубом, но, например, Тьерри Анри – эксперт в атаках с левого фланга – вообще считает Вини лучшим левым вингером мира:

«Он прокидывает мяч, чтобы обойти Риса Джеймса. Он понимает, что проиграет эту борьбу, и думает: «Хорошо, сейчас я потеряю мяч, но потом поднажму еще раз». Он заставляет тебя падать, спотыкаться, снова продвигает мяч. Потом останавливает тебя и снова продвигает мяч. Вот в чем разница. Он действует с умом. Когда я вижу Винисиуса с мячом, я понимаю, что что-то произойдет.

Знаете, почему я предпочитаю его всем остальным? Посмотрите, с чего он начинал. От нежеланного парня в раздевалке до игрока, которого обсуждают каждый раз, когда он играет».

В апрельском обновлении топ-10 претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com Винисиус занял четвертое место – плюс одна строчка в сравнении с мартом. Дело тут даже не в борьбе за приз, просто ни у кого уже не возникает сомнений, что бразилец сейчас – суперэлита мирового футбола.