46 комментариев

Буря в стакане
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Винисиус блещет: обводит чаще всех в Европе, проводит лучший сезон в карьере

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На фоне частых травм Карима Бензема в атаке «Реала» сменилось первое лицо – теперь это Винисиус.

Атакующую мощь бразильца здорово иллюстрируют цифры внутри Ла Лиги. Вини = бесконечная опасность.

Винисиус обыгрывает соперников не только лучше всех в Ла Лиге, но и лучше всех в Европе.

Правда, есть еще один человек, который возит оборону с такой же частотой. Приятное соседство для бразильца.

Прямо сейчас Винисиус в двух шагах от повторения лучшего сезона в карьере.

Впереди еще минимум 11 матчей (это даже без учета вероятного выхода в 1/2 финала ЛЧ) – легко задрать планку гораздо выше прошлогодних цифр.

Вини пропустил матч Ла Лиги с «Кадисом» из-за небольшой перегрузки мышц, но к ответной игре с «Челси» он готов на 100%.

Отличная новость для «Реала»: в Лиге чемпионов Винисиус становится еще большей угрозой, чем обычно.

Роберто Карлос считает, что Винисиус олицетворяет фантазию, скорость и интеллект. Гути уверен: как только у Винисиуса появится более стабильный последний пас, он превратится в футбольного бога.

Комплименты легенд «Реала» – приятно, но все же ожидаемо при такой связи с клубом, но, например, Тьерри Анри – эксперт в атаках с левого фланга – вообще считает Вини лучшим левым вингером мира:

«Он прокидывает мяч, чтобы обойти Риса Джеймса. Он понимает, что проиграет эту борьбу, и думает: «Хорошо, сейчас я потеряю мяч, но потом поднажму еще раз». Он заставляет тебя падать, спотыкаться, снова продвигает мяч. Потом останавливает тебя и снова продвигает мяч. Вот в чем разница. Он действует с умом. Когда я вижу Винисиуса с мячом, я понимаю, что что-то произойдет.

Знаете, почему я предпочитаю его всем остальным? Посмотрите, с чего он начинал. От нежеланного парня в раздевалке до игрока, которого обсуждают каждый раз, когда он играет».

В апрельском обновлении топ-10 претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com Винисиус занял четвертое место – плюс одна строчка в сравнении с мартом. Дело тут даже не в борьбе за приз, просто ни у кого уже не возникает сомнений, что бразилец сейчас – суперэлита мирового футбола.

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Начо – легенда «Реала», хотя никогда не был основным. Это трудный путь настоящего мадридиста

46 комментариев

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Kruk
Ответ дамьен
Прогрессирует то норм. Еще бы реализовывал как Бензема, тогда цены бы не было ему
Реализовывал как Бензема... в первой половине карьеры для меня Бензема был аналогом слова запорол, а теперь вон ты ж как, и вполне по делу.
+95
-2
+93
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Johnny Cheng
Подождите, сейчас прилетят барсики и расскажут что гавифатипедри лучшие футболисты прямо сейчас (с оговоркой что после месси) и какой вини бегунок и просто замыкатель)
+65
-8
+57
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swerh
Ответ дамьен
Прогрессирует то норм. Еще бы реализовывал как Бензема, тогда цены бы не было ему
Ну Бензема при всех талантах, не прям уж высокопроцентный страйкер. Как праймовый "Зубастик" тогда уж.
+32
0
+32
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xDe xDe
Ответ YOKODZUMA
Фати вычеркивай. Уже ж продают его вроде. А через годик и педри. А через два и нави.
Зря ты так. Педри действительно выглядит очень талантливым, и если будет работать, может вырасти в очень большого игрока. О Гави такого не скажешь. В самом лучшем случае будет похож на мадридского Вальверде, если возьмётся за голову. В худшем - через пару лет увидим его в условном Хетафе. Который, кстати, по стилю игры на данный момент ему подходит идеально.
+27
-5
+22
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YOKODZUMA
Ответ Johnny Cheng
Подождите, сейчас прилетят барсики и расскажут что гавифатипедри лучшие футболисты прямо сейчас (с оговоркой что после месси) и какой вини бегунок и просто замыкатель)
Фати вычеркивай. Уже ж продают его вроде. А через годик и педри. А через два и нави.
+24
-5
+19
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VuNePonimaete
Куда-то пропали возгласы о том, что Родриго или Хвича сильнее Винисиуса
+19
-1
+18
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VuNePonimaete
Ответ дамьен
Прогрессирует то норм. Еще бы реализовывал как Бензема, тогда цены бы не было ему
большой вопрос, кто в первую половину карьеры реализовывал моменты лучше, Бензема или Вини😄
+17
0
+17
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дамьен
Прогрессирует то норм. Еще бы реализовывал как Бензема, тогда цены бы не было ему
+18
-4
+14
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ivan_krylov
Ответ VuNePonimaete
Куда-то пропали возгласы о том, что Родриго или Хвича сильнее Винисиуса
куда вы этого Хвичу пихаете? один стабильный сезон и он уже прям топище!!! видел я его игры: ровный, крепкий, но не уровень Родриго и Винни
+12
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kickass
А ведь Вини раскрылся благодаря аппетиту Азара.
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GloryReal
По мне так Вини уже сейчас лучший игрок мира.
+9
-2
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Алексей Якубовский
Ответ xDe xDe
Зря ты так. Педри действительно выглядит очень талантливым, и если будет работать, может вырасти в очень большого игрока. О Гави такого не скажешь. В самом лучшем случае будет похож на мадридского Вальверде, если возьмётся за голову. В худшем - через пару лет увидим его в условном Хетафе. Который, кстати, по стилю игры на данный момент ему подходит идеально.
А чем тебе Вальверде не "очень большой игрок"?
+6
0
+6
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Lifar Skladchikov
Уверен, что лучший сезон Винни ещё впереди. Если Анчи возглавит Бразилию, то 100%
+6
-1
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Strawberry Dictator
Ответ Johnny Cheng
Подождите, сейчас прилетят барсики и расскажут что гавифатипедри лучшие футболисты прямо сейчас (с оговоркой что после месси) и какой вини бегунок и просто замыкатель)
Наброс ради плюсов, Гави и Педри полузащитники, по каким критериям их можно сравнивать с нападающим ?
У Вини прекрасный сезон, тут вопросов нет.
+6
-3
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Оганнес Багдян
Вини имеет исключительное качество.
С ним всегда есть шанс даже при негативном развитии ситуации на поле, убежать от всех.
На сегодня нет защитника в мировом футболе, от которого он из трех раз хотя бы один не убежал.
В лч очень иногда выручает.
+3
-1
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Дмитрий Новиков
помню один обводил всех, ему потом зм дали ))) а тут нет...
+2
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xDe xDe
Ответ swerh
Ну Бензема при всех талантах, не прям уж высокопроцентный страйкер. Как праймовый "Зубастик" тогда уж.
Так он и не был никогда страйкером. Этим Карим и отличается от условного Левандовски. Карим, когда в форме и стопроцентно настроен на победу, может адово реализовывать даже самые сложные эпизоды - прошлый сезон ЛЧ тому доказательство. Но самые сильные стороны Бензема не в голеадорстве, причём даже тогда, когда он много забивает.
P.s. Карим времён Роналду нередко косил под худшего Винисиуса в плане реализации, все мы помним, поэтому некоторая долька иронии уместна.
+3
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Lindeman
Ответ Johnny Cheng
Подождите, сейчас прилетят барсики и расскажут что гавифатипедри лучшие футболисты прямо сейчас (с оговоркой что после месси) и какой вини бегунок и просто замыкатель)
Не знаю каких ты там барсиков имеешь ввиду, может барсика Юрана. Вини шикарный сезон проводит спору нет, но я не разу не видел, что бы про него писали, что он замыкатель, тут ты уже сам придумал
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Оганнес Багдян
Душа радуется мадридиста, как прогрессирует планомерно Вини.
От парнишки с трущоб с природным физическим даром и отсутствием интеллекта в развития атаки или когда надо зарешать, он учится каждый год и серьёзно подходит к делу, без трусы и алкоголя, работает над имиджем, учится, физически и ментально крепнет с каждым годом.
Если не сбавит оборотов к себе, ещё не раз будет радовать.
Я простительно отношусь к выходным, скидка на возраст и на происхождение.
В целом, его заботит эмблема и гимн Реала, это очень радует
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Оганнес Багдян
Ответ Vlad
А если вернётся Зидан, то он снова может на лавку посадить Винисиуса и начать выпускать Азара.
Позиции Вини в клубе уже на прочном фундаменте.
Ни один тренер не оспорит его роль в команде.
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VuNePonimaete
Ответ ivan_krylov
я не про тебя лично, а скорее риторически) ну реально, из каждого утюга уже этот Хвича
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Roman Betenya
Ответ Оганнес Багдян
Страшно представить связку Вини-Бензема-Мбаппе.... Эх, черепашка... Думаю это было бы легендарно.
Каждый пытался бы забить сам, и в результате не было бы ничего, кроме ссор :)
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Оганнес Багдян
Ответ VuNePonimaete
Куда-то пропали возгласы о том, что Родриго или Хвича сильнее Винисиуса
Родриго и Хвича, при всем уважении, тоже мегаталанты, но на другом уровне развития карьеры и наследия в игре.
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ivan_krylov
Ответ VuNePonimaete
вообще то я его не пихаю никуда, я сам поражен был, когда Вини хотели сменить на него некоторые фанатики
я не про тебя лично, а скорее риторически) ну реально, из каждого утюга уже этот Хвича
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Haman
Ответ Kruk
Реализовывал как Бензема... в первой половине карьеры для меня Бензема был аналогом слова запорол, а теперь вон ты ж как, и вполне по делу.
Раньше в Реале был КриРо. Но с его уходом Карим взял всё в свои руки.
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