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Кто проходит в 1/4 Лиги чемпионов чаще всех? Вот самые стабильные топ-клубы XXI века

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Все посчитали.

1/4 финала Лиги чемпионов – это некий рубеж элитарности: клуб вышел в плей-офф и сумел пройти как минимум одну стадию.

Тех, кто бывает там чаще всех, можно назвать самыми стабильными клубами в XXI веке. 

Почему именно такой отрезок? Во-первых, 22 года – достаточный срез для изучения. Во-вторых, из четвертьфиналистов сезона-2022/23 сразу шесть входят в топ-элиту XXI века. В исключениях только «Бенфика» (хотя она рядом – 5 выходов) и «Наполи» – для итальянцев это первая 1/4. Это только подчеркивает тезис про рубеж элитных клубов: пассажиры здесь бывают, но редко. 

•‎ В первые 10 лет века «Реал» всего 4 раза выходил в четвертьфинал ЛЧ. С сезона-2011/12 (за 12 лет) – еще 10. 

• Если считать ЛЧ полностью (с сезона-1992/93), то тройка выглядит так: «Бавария» (21), «Реал» (19), «Барселона» (18). 

• Сразу 16 команд выходили в 1/4 всего по разу: «Вольфсбург», «Лестер», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Аталанта», «Наполи» (в этом сезоне), «Панатинаикос», «Байер», «Шахтер», АПОЭЛ, «Марсель», «Малага», «Фенербахче», «Галатасарай», «Бордо» и ЦСКА. 

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• «Ман Сити» ворвался в рейтинг, хотя впервые вышел в четвертьфинал в сезоне-2015/16 – и всего 12 раз играл в ЛЧ в XXI веке.

Испанские гранды входят в тройку самых стабильных клубов XXI века, но лидерство Испании не так очевидно – просто Ла Лиге противостоят сразу 4 клуба АПЛ.

• Только один раз в XXI веке ни одна испанская команда не вышла в четвертьфинал – в сезоне-2004/05. 

• Главный конкурент испанцев – Англия – пропустил два сезона: 2012/13 и 2014/15.  А что по проценту успешности – соотношению выходов в четвертьфинал на количество сезонов в ЛЧ?

• Картина изменилась, но не сильно – «Ман Сити» подпрыгнул чуть выше за счет меньшего количества участий в ЛЧ. 

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• А «Ман Юнайтед» наоборот обвалился: из 18 участий добирался до 1/4 только в половине случаев. Просто самая успешная серия (7 выходов подряд) у клуба пришлась на конец XX века. 

Но главный рекорд – у «Барселоны». 

• Такое лидерство «Барсы» отразилось и на игроках: Лионель Месси сыграл в четвертьфинале 23 раза (считаются именно игры) – это рекорд. За ним сразу Иньеста и Пике (по 22 игры). 

• Серия прервалась самым крупным разгромом в истории стадии: 2:8 от «Баварии». 

4 комментария

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Bob Ganiev
Ответ Numunu
Согласен. Но и счет игры, прервавшей серию, тоже нечто ))
у кого где колится.
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Numunu
Ответ Bob Ganiev
13 1/4 подряд это нечто.
Согласен. Но и счет игры, прервавшей серию, тоже нечто ))
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Severfan
ЦСКА там был и я видел это своими глазами!
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Bob Ganiev
13 1/4 подряд это нечто.
0
-1
-1
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