Успех на ЧМ = провал на следующем Евро. Закон жизни?

Проверяем.

Кажется, европейским сборным противопоказано показывать результат на чемпионатах мира. После прорыва на ЧМ идет провал на следующем Евро: чемпион мира-1982 Италия не попала на Евро-1984, выиграла лишь один матч квалификация и пристроилась в группе на четвертом месте, рядом с Кипром.

Финалисты ЧМ-2018 Франция и Хорватия вылетели в 1/8 Евро-2020. Серебряный призер ЧМ-2010 Нидерланды на Евро-2012 заняли четвертое место в группе с 0 очков.

Мы проверили это проклятие: сравнили результаты сборных на чемпионатах мира и чемпионатах Европы, которые шли следом.

Важное уточнение. Мы начинаем с цикла ЧМ-1978/ЧЕ-1980 − раньше нет смысла оценивать: финальный турнир стартовал с 1/2, а отборы больше напоминали плей-офф современной Лиги чемпионов. Очевидно, не каждая команда добиралась до четверки лучших – нельзя непопадание на такие турниры провалом.

Медалисты ЧМ-1982 отличились вместе: Италия и Польша не вышли на следующий Евро, выиграв по одному матчу в квалификации; ФРГ доползла до турнира, но соскочила в группе.

Еще одно массовое помутнение случилось с европейскими полуфиналистами ЧМ-1994: теперь шведы не вышли вообще (пропустили Швейцарию и Турцию), а Болгария и Италия заняли третьи места в группе на турнире.

19 из 33 европейских команд, доходивших на чемпионатах мира до полуфиналов (без учета Франции и Хорватии), провалились на следующем Евро − или вообще на него не попали. Будет ли после Евро-2024 пополнение?

А вот рекордсмены.

Италия, Нидерланды и Франция провалились по три раза, но именно итальянцы в топе этого рейтинга: дважды вообще не выходили на Евро.

При этом Италия в XXI веке обошлась без громких фэйлов на Евро после успеха ЧМ − просто потому что кроме чемпионства-2006 и вспомнить нечего: дальше два вылета на групповом этапе и два непопадания на турнир (2018, 2022).

Но это уже другое проклятие.

Фото: Gettyimages /Justin Setterfield