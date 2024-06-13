Успех на ЧМ = провал на следующем Евро. Закон жизни?
Проверяем.
Кажется, европейским сборным противопоказано показывать результат на чемпионатах мира. После прорыва на ЧМ идет провал на следующем Евро: чемпион мира-1982 Италия не попала на Евро-1984, выиграла лишь один матч квалификация и пристроилась в группе на четвертом месте, рядом с Кипром.
Финалисты ЧМ-2018 Франция и Хорватия вылетели в 1/8 Евро-2020. Серебряный призер ЧМ-2010 Нидерланды на Евро-2012 заняли четвертое место в группе с 0 очков.
Мы проверили это проклятие: сравнили результаты сборных на чемпионатах мира и чемпионатах Европы, которые шли следом.
Важное уточнение. Мы начинаем с цикла ЧМ-1978/ЧЕ-1980 − раньше нет смысла оценивать: финальный турнир стартовал с 1/2, а отборы больше напоминали плей-офф современной Лиги чемпионов. Очевидно, не каждая команда добиралась до четверки лучших – нельзя непопадание на такие турниры провалом.
Медалисты ЧМ-1982 отличились вместе: Италия и Польша не вышли на следующий Евро, выиграв по одному матчу в квалификации; ФРГ доползла до турнира, но соскочила в группе.
Еще одно массовое помутнение случилось с европейскими полуфиналистами ЧМ-1994: теперь шведы не вышли вообще (пропустили Швейцарию и Турцию), а Болгария и Италия заняли третьи места в группе на турнире.
19 из 33 европейских команд, доходивших на чемпионатах мира до полуфиналов (без учета Франции и Хорватии), провалились на следующем Евро − или вообще на него не попали. Будет ли после Евро-2024 пополнение?
А вот рекордсмены.
Италия, Нидерланды и Франция провалились по три раза, но именно итальянцы в топе этого рейтинга: дважды вообще не выходили на Евро.
При этом Италия в XXI веке обошлась без громких фэйлов на Евро после успеха ЧМ − просто потому что кроме чемпионства-2006 и вспомнить нечего: дальше два вылета на групповом этапе и два непопадания на турнир (2018, 2022).
Но это уже другое проклятие.
Фото: Gettyimages/Justin Setterfield
Испания 10 12
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А где Франция, полуфиналист ЧМ-82, уничтожившая всех соперников на ЧЕ-84? Серебряная Германия 86, полуфиналист ЧЕ-88? Золотая Германия 90, финалист Евро 92? Золотая Франция 98, чемпионы Европы 2000 (Голландия и там, и там в полуфинале) ? Полуфиналисты ЧМ2006 и финалисты Евро 2008 из Германии? С ЧМ2006 вообще смешно получилось, там все 4 полуфиналисты из Европы, а в табличке красуется только Франция, как единственная провалившая Евро 2008. Где золотая Испания 2010, чемпионы Европы 2012?