Винисиус – лучший в мире прямо сейчас. Примите это

После гола Винисиуса в ворота «Боруссии» Рио Фердинанд в течение 30 секунд девять раз сказал о «Золотом мяче» для бразильца. В среднем один «ЗМ» каждые 3,33 секунды. Восторженный речитатив Рио идеально отражает реальность – прямо сейчас Вини лучший в мире.

● Винисиус набрал 22 (11+11) очка в плей-офф ЛЧ до 24 лет. Ранее это удавалось только Месси

Вини в сезоне-2023/24 – это роман в романе. Преодоление внутри преодоления. Он приходил в «Реал» непонятным и неуклюжим бегунком, чья презентация с неловким и корявым жонглированием вызывала смех.

Он начинал этот сезон в новой роли центрфорварда, а травмы украли у него почти три месяца игрового времени до января.

Незрелый Винисиус превратился в суперзвезду. Винисиус-2024 по-настоящему засиял тогда, когда это было нужно команде сильнее всего. За два дня до финала на Вини обрушилась температура. Это звучит недостаточно драматично, как, например «сыграл на обезболах», но все еще сильно бьет по состоянию любого футболиста. Но он просто не мог, не имел права не сыграть. Потому что работа Винисиуса – решать в больших матчах.

● Винисиус – самый молодой игрок, забивавший в двух финалах ЛЧ. Он побил рекорд Месси

Еще до удара бразильца Джуд Беллингем начал праздновать – дополнительный штрих в портрет нынешнего Вини, лидера, в котором уверены партнеры. Неудивительно. Винисиус невероятно стабилен: с 2018-го создавал проблемы (гол или ассист) всем соперникам «Реала» в плей-офф Лиги чемпионов. Спасся только «Челси» в 2021-м, остальным повезло заметно меньше.

● Винисиус, Беллингем и Забитцер стали лучшими ассистентами ЛЧ с 5 голевыми передачами

Критерии для лучшего в мире все еще не обрели четкую форму – именно поэтому выбирать его так сложно. Винисиус хорошо соответствует базовым – три трофея за сезон (Суперкубок Испании, титул Ла Лиги, победа в ЛЧ), звание самого результативного игрока сильнейшей команды мира. Он в топ-3 ЛЧ по голам, ассистам и гол+пас. Он идеально адаптировался к новой позиции за неполный сезон. Его ненавидят соперники, а отношения с медиа неприлично быстро скачут от тотального обожания к слепому хейту.

● Винисиус – самый результативный игрок Лиги чемпионов за последние три сезона (17+16). Он обходит Мбаппе, Левандовского и Холанда

Игра Вини – это наследие Joga Bonito и талантливый баланс альтруизма и собственной результативности. Именно поэтому у него нет жесткого перевеса в сторону голов или ассистов. Он умудряется быть индивидуально крутым в самой семейной топ-команде мира. Он продолжает хулиганство на фланге в эпоху отрицания риска и сохранения владения.

Винисиус это всегда эмоции. Тонкая грань между незаконно красивым финтом и очередной провокацией. Таким и должен быть лучший футболист в мире – живым, настоящим, временами жутко бесящим, но в то же время опасным, острым и дерзким.

● Винисиус провел лучший сезон в карьере – 0,97 результативных действий на 90 минут

«Я до сих пор помню, как «Реал» позвонил мне. Это было 13 мая 2017 года, сегодня 1 июня 2024 года, а я все еще здесь. Я хочу побеждать дальше», – слова парня, который прошел клубный футбол к 24 годам.

Не останавливаться, когда есть уже абсолютно все – то, что отделяет просто элитных от лучших в мире.

Фото: East News /Ibrahim Ezzat / Anadolu/ABACAPRESS.COM, AP Photo/Kirsty Wigglesworth; Gettyimages.ru /Lars Baron