«Боруссия» из финала ЛЧ-2013: где они сейчас?

Сенсационный финалист ЛЧ-2023/24 последний раз добирался до главного матча клубного сезона 11 лет назал – тогда рок-н-рольная «Боруссия» Клоппа обыграла в плей-офф «Шахтер» (2:2, 3:0), «Малагу» (0:0, 3:2) и сам «Реал» (4:1, 0:2). Остановить черно-желтую вспышку смогла лишь пугающе сильная «Бавария» Юппа Хайнкеса (2:1). А где сейчас герои той дортмундской команды?

● Митчелл Лэнгерак – просидел все матчи на скамейке. Сейчас 35 лет, ветеран «Нагоя Грампус» и японской Джей-лиги (в Японии с 2018-го).

● Иван Перишич – 5 матчей. Сейчас 35 лет, играет в родном «Хайдуке» за 1 евро.

● Нури Шахин – 3 матча. Сейчас 35 лет, ассистент Эдина Терзича.

● Моритц Ляйтнер – 4 матча. Сейчас 31 год, давно забил на футбол.

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