«МЮ» оставил Тен Хага! Что нужно знать

«Манчестер Юнайтед» наконец-то определился с главным тренером – новое руководство приняло решение продолжить работу с Эриком тен Хагом после почти трех недель анализа сезона.

Перед финалом Кубка Англии медиа уволили Тен Хага

24 мая сразу несколько крупных британских авторов сообщили об увольнении Тен Хага вне зависимости от результатов игры против «Ман Сити» в финале Кубка Англии. Клубные источники сообщали, что спекуляции в медиа сильно отвлекли команду от подготовки к финалу. На пресс-конференции перед матчем Эрика спросили о возможно последней игре в «Юнайтед» – голландец сухо ответил: «Мне нечего сказать. Я просто сосредоточусь на работе, которую мне нужно сделать: выиграть матч в субботу, а затем продолжать работу над проектом».

В тот же день ESPN сообщил, что Тен Хаг отклонил предложение «Баварии», потому что все еще хотел продолжить работу в «МЮ». После уверенной победы над «Сити» Эрик говорил уже более смело: «Два трофея за два года – неплохо, три финала за два года – неплохо. Но если меня больше не хотят видеть в клубе, я уйду куда-нибудь еще, буду выигрывать матчи и трофеи, потому что это то, чем я занимался всю свою карьеру»

INEOS рассматривал разные варианты – от Де Дзерби до Саутгейта

После завершения сезона Тен Хаг сразу же улетел в двухнедельный отпуск на Ибицу, а специалисты из INEOS запустили обзор результатов прошлого сезона и параллельные переговоры сразу с несколькими тренерами. В шорт-листе «МЮ» были максимально противоположные по характеру и стилю специалисты – надежный Джеймс Дакер из The Telegraph писал, что еще в начале июня INEOS провел переговоры с представителями Томаса Франка из «Брентфорда», Кирана Маккены из «Ипсвича» (работал в штабе Сульшера), Роберто Де Дзерби, Маурисио Почеттино и даже Гарета Саутгейта. Отдельно стоит выделить Томаса Тухеля – с ним, по данным Фабрицио Романо, сэр Джим Рэтклифф лично встречался в Монако на прошлой неделе. Томас изложил видение реконструкции «МЮ» и даже рассказал, как намерен реанимировать карьеры проблемных игроков вроде Санчо и Маунта. В качестве примера якобы использовал Рюдигера, чью карьеру в «Челси» перезапустил именно он.

Несмотря на огромное желание Томаса возглавить «Юнайтед», после встречи с Рэтклиффом он понял, что INEOS не считает его приоритетным вариантом для возможной замены Тен Хага. Сразу после завершения переговоров с «МЮ» стало известно, что Тухель берет паузу и этим летом не вернется к работе.

Почему «МЮ» решил оставить Тен Хага?

По данным Джеймса Дакера, «INEOS рассмотрел все возможные варианты во время обзора сезона и в конечном итоге сделал однозначный вывод: продолжить работу Эриком тен Хагом». Причин достаточно – о них синхронно сообщили Роб Доусон из ESPN и Фабрицио Романо: ● Тен Хаг взял два трофея за два сезона; ● Эрик колоссально повлиял на развитие молодых звезд команды – Кобби Майну и Алехандро Гарначо. Руководство хочет и дальше идти по пути доверия молодым футболистам; ● огромную роль в плохих результатах прошедшего сезона сыграли травмы – с учетом болезней у «МЮ» набралось за сезон 65 вылетов игроков; ● Майк Киган из Daily Mail добавляет – победа в кубке Англии действительно усилила позиции Тен Хага в клубе. Кроме того, в INEOS были «хорошо осведомлены о большом количестве фанатов «МЮ» , которые хотели, чтобы Эрик остался». «Манчестер Юнайтед» уже начал предварительные переговоры с Эриком тен Хагом и его командой по поводу нового контракта. После них – обсуждение планов на летнее трансферное окно. Эрик доволен решением INEOS – никаких личных проблем с руководством, несмотря на затянувшийся обзор сезона, нет. Тен Хаг сосредоточен только на проекте с «Манчестер Юнайтед».

Важная деталь – официального анонса решения INEOS не было и оно вряд ли случится в ближайшее время. О сохранении Тен Хага первым сообщил Дэвид Орнштейн – корреспондент The Athletic и самый надежный британский инсайдер прямо сейчас. Это косвенно подтверждает ранние сообщения о том, что публичного заявления по Тен Хагу не будет, но медиа всю информацию получат. Вероятно, официальные заявления последуют уже после продления контракта с Тен Хагом. «Юнайтед» же после закрытия вопроса с тренером переходит к плотной работе на трансферном рынке. Сразу несколько игроков клуба ждали конкретики по ЭТХ, прежде чем принимать решения о будущем – в том числе капитан команды Бруну Фернандеш. «МЮ» намерен избавиться от Гринвуда и Санчо, продать Каземиро и усилить сразу несколько позиций – центр и левый фланг обороны, опорную зону и центр нападения.

Фото: Gettyimages.ru /Michael Regan, Catherine Ivill, Alex Pantling