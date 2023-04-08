15 комментариев

Буря в стакане
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Головин теперь дороже Роналду на Transfermarkt! Как так?!

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А еще 16 игроков «МЮ».

В конце марта крупнейшая футбольная база данных Transfermarkt обновила оценочную стоимость игроков. Вырос и Александр Головин: теперь полузащитник «Монако» оценивается в 25 млн евро по версии TM.

И да, он выше Криштиану Роналду − португалец сейчас оценивается в 20 млн.

В Саудовской Аравии обновления цен пока не было, но вряд ли Роналду подорожает на 5 млн. Все возрастные игроки дешевеют (Криш протестует, об этом ниже).

• На пике Криштиану стоил 120 млн евро по версии Transfermarkt. За 5 лет (с 1 января 2018-го) Криш потерял 83,3% стоимости. 

•‎ Роналду остается самым дорогим игроком лиги – за ним партнер по команде Андерсон Талиска (14 млн евро). 

• В сборной Португалии он 25-й по ценнику – впереди Витинья (форвард из «Марселя»), Фабиу Виейра и Педру Нету, у которых 0 матчей за главную сборную. 

• Даже в РПЛ Криш не был бы самым дорогим – впереди Малком (24 млн) и Венделл (22), Барриос стоит так же, как и португалец (20). 

• Нголо Канте и Поль Погба стоят столько же, хотя пропустили почти весь сезон.

Ну и самое страшное: Лионель Месси тоже стоит дороже. 

• Пиковый Месси оценивался дороже: 180 млн − у Криша 120.

• Но аргентинец дешевеет стремительнее: 45 млн евро в 35 лет − в том же возрасте португальца оценивали в 60.

Продолжаем наблюдение.

Роналду уже бесился из-за цен ТМ и даже забанил их в инсте!

В марте 2020-го Transfermarkt опубликовал символическую сборную клиентов агента Жорже Мендеша и отметил всех игроков+аккаунт агентства. Кроме Криштиану: «Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость», – написал Transfermarkt в комментариях к посту.

Более того, Роналду (или кто-то от его имени) написал сообщение в директе ТМ: «Парни, серьезно?!»

В Transfermarkt утверждают, что помирились со звездой. 

«Этот вопрос мы уладили, никаких обид не осталось, – рассказал Sports.ru главный редактор русской версии Transfermarkt Артем Заводник. – Его стоимость упала по объективным причинам – из-за возраста».

Координатор сайта Transfermarkt Кристиан Шварц добавляет: «Сейчас возраст – один из самых важных факторов [при оценке]. Криштиану Роналду – возрастной игрок, как и Лионель Месси, поэтому их стоимость будет понижаться просто из-за возраста. Даже если они так же хороши, как и три года назад, они стали на три года старше.

Роналду написал сообщение нашим ребятам в соцсетях. Ему ответили, объяснили причины и сказали: «Вы с отрывом лидируете по стоимости в своей возрастной группе». Отрыв был где-то 30-50 млн фунтов [от следующего игрока в списке].

Потом Роналду прислал какие-то смайлики и заблокировал нас».

А как высчитывается эта стоимость? И можно ли ее воспринимать всерьез? 

Подробно о принципах подсчета и вообще работе Transfermarkt мы рассказывали вот тут.

Если коротко, схема такая: штатные сотрудники (у некоторых есть вторая работа, не связанная с футболом), волонтеры и обычные пользователи дважды в год оценивают прогресс или регресс всех профессиональных футболистов мира и вместе решают, кто на сколько подешевел или подорожал.

И главное: эти данные не имеют никакого отношения к футбольному рынку, это лишь оценка уровня футболиста и его перспектив. 

По словам сразу нескольких сотрудников Transfermarkt, брать их данные за основу на переговорах по трансферу – безумие. У сайта нет цели предсказать будущую стоимость трансфера, потому что она состоит из многих нюансов. На финальную цифру перехода влияют десятки условий: комиссии агентам, бонусы за матчи, голы и трофеи.

Поэтому стоимость футболиста на Transfermarkt – точно не главный ориентир для трансферного рынка.

«Важно понимать разницу между трансферной и рыночной стоимостью, многие путают эти понятия. Наше стремление – отразить примерный уровень футболиста и отразить его в трансферной стоимости», – объяснял Артем Заводник.

Но Криштиану наверняка будет недоволен.

Подробный текст про Transfermarkt

Футбольный рынок дико сложный: топ-клубы путаются в правилах, а игроки не знают свою зарплату

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; East News/Matthieu Mirville / DPPI via AFP

15 комментариев

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Topordo
Многие футболисты из топ-чемпионатов дороже Роналду, потому что ему уже под 40 лет.
Вот за Мудрика отвалили 100 лямов, вот это действительно как так.
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градус ненависти
Новый BMW теперь стоит дороже старой разбитой Ferrari! Как так?? (с) - примерно такой же умный вопрос
0
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Игорь Климов
Ответ Greatest Of All Time
Чеснок такого ту##го футболиста я ещё не видел. Как можно обижаться на всех подряд. Обиделся на трансфермаркет и заблокировал. Обиделся на фанатов в Инстаграме, не поленился зашёл и спорит сними.🤦🏻‍♂️ Кто-то из футболистов его обидел в своей интервью, он ищет его и спрашивает его номер через знакомых что бы разбираться.
У этого Кринжа7 комплекс - #вечновторого.
+2
-4
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Игорь Климов
Так Головин намного лучше и играет, так что всё логично.
+1
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jonnysilverhand01
Какой же бред я сейчас прочитал … автор, у тебя все нормально с восприятием этого мира ?
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AF007
По хорошему после перехода в трехсотую лигу криштику надо миллионов до 2 ценник сбрасывать. Посмотрим, сколько еще они будут время тянуть
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-3
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Данил
Ответ Хызыр
Интересно, люди, которые реально занимаются трансферами футболистов и те, кто дает на это деньги, когда-нибудь заходили на сайт трансфермаркт?
У них свои сетевые ресурсы закрытые. Но вряд ли там цены принципиально отличаются от ТМ, с потолка нигде ниче не берут.
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Даниил Гутин
Удивительно, как после столь провального отрезка в МЮ его стоимость не грохнулась лямов так до 10, когда Месси провалился в ПСЖ, стоимость резко и серьезно так просела
+1
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Greatest Of All Time
Чеснок такого ту##го футболиста я ещё не видел.
Как можно обижаться на всех подряд.

Обиделся на трансфермаркет и заблокировал.
Обиделся на фанатов в Инстаграме, не поленился зашёл и спорит сними.🤦🏻‍♂️
Кто-то из футболистов его обидел в своей интервью, он ищет его и спрашивает его номер через знакомых что бы разбираться.
+6
-3
+3
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PamcuK
Роналду после своего интервью бесплатным валялся и по всем клубам Европы просился взять его. В итоге никому кроме арабов был не нужен. Тут даже эта цена завышена
+2
-2
0
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Chyngyz Orozaliev
серьезно)? автор удивляется)? даже любой ребенок в курсе что возраст один из главных факторов ценника). Pes,fifa,football manager игравших детей даже не удивить
+14
-1
+13
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шампион
Через пару лет любой школьник спорца сможет купить Криштиану Роналду.
+9
-2
+7
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Азиз Ибодуллаев
Правлиьно ли я понимаю что сейчас Хамес стоил 40 млн евро в 2020г?)
0
-2
-2
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Хызыр
Интересно, люди, которые реально занимаются трансферами футболистов и те, кто дает на это деньги, когда-нибудь заходили на сайт трансфермаркт?
+2
-4
-2
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maximus388
Все логично. Потому что Головин может закрыть сразу три позиции, одну на футбольном поле, когда не в лазарете, и две других -- в Доте2 и КС.
+11
-6
+5
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