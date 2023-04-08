15 комментариев

А еще 16 игроков «МЮ».

В конце марта крупнейшая футбольная база данных Transfermarkt обновила оценочную стоимость игроков. Вырос и Александр Головин: теперь полузащитник «Монако» оценивается в 25 млн евро по версии TM.

И да, он выше Криштиану Роналду − португалец сейчас оценивается в 20 млн.

В Саудовской Аравии обновления цен пока не было, но вряд ли Роналду подорожает на 5 млн. Все возрастные игроки дешевеют (Криш протестует, об этом ниже).

• На пике Криштиану стоил 120 млн евро по версии Transfermarkt. За 5 лет (с 1 января 2018-го) Криш потерял 83,3% стоимости.

•‎ Роналду остается самым дорогим игроком лиги – за ним партнер по команде Андерсон Талиска (14 млн евро).

• В сборной Португалии он 25-й по ценнику – впереди Витинья (форвард из «Марселя»), Фабиу Виейра и Педру Нету, у которых 0 матчей за главную сборную.

• Даже в РПЛ Криш не был бы самым дорогим – впереди Малком (24 млн) и Венделл (22), Барриос стоит так же, как и португалец (20).

• Нголо Канте и Поль Погба стоят столько же, хотя пропустили почти весь сезон.

Ну и самое страшное: Лионель Месси тоже стоит дороже.

• Пиковый Месси оценивался дороже: 180 млн − у Криша 120.

• Но аргентинец дешевеет стремительнее: 45 млн евро в 35 лет − в том же возрасте португальца оценивали в 60.

Продолжаем наблюдение.

Роналду уже бесился из-за цен ТМ и даже забанил их в инсте!

В марте 2020-го Transfermarkt опубликовал символическую сборную клиентов агента Жорже Мендеша и отметил всех игроков+аккаунт агентства. Кроме Криштиану: «Мы не смогли тегнуть Роналду, потому что он заблокировал нас, когда увидел свою стоимость», – написал Transfermarkt в комментариях к посту.

Более того, Роналду (или кто-то от его имени) написал сообщение в директе ТМ: «Парни, серьезно?!»

В Transfermarkt утверждают, что помирились со звездой.

«Этот вопрос мы уладили, никаких обид не осталось, – рассказал Sports.ru главный редактор русской версии Transfermarkt Артем Заводник. – Его стоимость упала по объективным причинам – из-за возраста».

Координатор сайта Transfermarkt Кристиан Шварц добавляет: «Сейчас возраст – один из самых важных факторов [при оценке]. Криштиану Роналду – возрастной игрок, как и Лионель Месси, поэтому их стоимость будет понижаться просто из-за возраста. Даже если они так же хороши, как и три года назад, они стали на три года старше.

Роналду написал сообщение нашим ребятам в соцсетях. Ему ответили, объяснили причины и сказали: «Вы с отрывом лидируете по стоимости в своей возрастной группе». Отрыв был где-то 30-50 млн фунтов [от следующего игрока в списке].

Потом Роналду прислал какие-то смайлики и заблокировал нас».

А как высчитывается эта стоимость? И можно ли ее воспринимать всерьез?

Подробно о принципах подсчета и вообще работе Transfermarkt мы рассказывали вот тут.

Если коротко, схема такая: штатные сотрудники (у некоторых есть вторая работа, не связанная с футболом), волонтеры и обычные пользователи дважды в год оценивают прогресс или регресс всех профессиональных футболистов мира и вместе решают, кто на сколько подешевел или подорожал.

И главное: эти данные не имеют никакого отношения к футбольному рынку, это лишь оценка уровня футболиста и его перспектив.

По словам сразу нескольких сотрудников Transfermarkt, брать их данные за основу на переговорах по трансферу – безумие. У сайта нет цели предсказать будущую стоимость трансфера, потому что она состоит из многих нюансов. На финальную цифру перехода влияют десятки условий: комиссии агентам, бонусы за матчи, голы и трофеи.

Поэтому стоимость футболиста на Transfermarkt – точно не главный ориентир для трансферного рынка.

«Важно понимать разницу между трансферной и рыночной стоимостью, многие путают эти понятия. Наше стремление – отразить примерный уровень футболиста и отразить его в трансферной стоимости», – объяснял Артем Заводник.

Но Криштиану наверняка будет недоволен.

Фото: Gettyimages.ru/Yasser Bakhsh; East News/Matthieu Mirville / DPPI via AFP