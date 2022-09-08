Дубравку взяли дублером, но он может задвинуть Де Хеа в запас. Мартин – современный кипер, просто мы не видели этого

Оказывается, умеет играть ногами.

Пока Дин Хендерсон на полную живет в «Ноттингеме» (пропустил шесть от «Сити», но потащил пенальти от Деклана Райса и Харри Кейна), «МЮ»остался без второго вратаря. Хендерсон им быть не захотел – в начале августа Дин дал интервью, в котором объяснил, почему ушел в аренду, не дожидаясь тен Хага:

«После возвращения из сборной после Евро-2020 был такой разговор: «Ты возвращаешься, чтобы стать первым номером». Я заболел коронавирусом, вернулся, так что я все еще должен был быть первым номером, но тогда никто не выполнил то, что мне сказали. Это было разочарованием, потому что прошлым летом я отказался от нескольких аренд, и клуб тоже не хотел меня отпускать. Сидеть на скамейке 12 месяцев – это преступление в моем возрасте, я был вне себя». У «Ман Юнайтед» было два варианта, которые по разным причинам сорвались. Яну Зоммеру интерес «МЮ» был приятен, но менять Бундеслигу на АПЛ он не стал – решил не рисковать местом в сборной Швейцарии перед ЧМ. Кевин Трапп назвал «МЮ» лучшим клубом мира, но отказался от роли дублера. «Юнайтед» не настаивал: «Айнтрахт» запросил за вратаря 25 млн евро. И вот тут появился вариант с Мартином Дубравкой. Словака арендовали до конца сезона с опцией выкупа за 5 млн евро.

Дубравку нашел Бенитес. Рафа не понимал, почему такой вратарь не играет в топ-чемпионате

Рафа Бенитес и скаут «Ньюкасла» Стив Никсон наткнулись на Дубравку абсолютно случайно: в октябре 2017-го приехали на матч Шотландии и Словакии (1:0), чтобы последить за другим игроком – а влюбились в Мартина. Источники The Athletic делятся недоумением представителей «Ньюкасла»: Бенитес и Никсон не могли понять, как в свои 28 лет Дубравка еще не играет в топ-5.

И быстро исправили это: в январе 2018-го «Ньюкасл» арендовал Дубравку из «Спарты» с опцией выкупа.

Символично, что дебют Дубравки в АПЛ – матч против «Ман Юнайтед». «Ньюкасл» тогда победил 1:0, а Мартин устроил шоу: потащил выход 1-на-1 с Марсьялем, отбил опасный удар Лингарда, здорово играл на линии и выходах.

Дубравка здорово играет ногами и хорош на выходах. В академии он играл на фланге атаки

В академии «Жилины» с Дубравкой работал Мирослав Семан (теперь в сборной Словакии) – специалист рассказывал The Athletic, что игрой в воротах Мартин не ограничивается: «Мартин играл за нашу академию и в поле, и в воротах, и это отличало его от сверстников. Помимо того, что он был одаренным голкипером, Мартин выделялся благодаря другим навыкам [как у полевого игрока]».

Дубравка подтверждает : «Мне нравится играть правым вингером. Иногда на тренировках [уже в «Ньюкасле»] я играю в поле, и тренеры говорят, что мне стоило попробовать в полузащите. Но уже слишком поздно».

В воротах Мартин остался из-за роста (190 см) и наследственности: отец и дед словака тоже были вратарями.

В колонке для The Athletic Бенитес объяснял, что у Мартина есть все качества современного топ-вратаря:

« Мартин Дубравка мог бы стать тренером, это мое ощущение. Он понимает игру . Вскоре после того, как я приехал в Англию, на тренировочную базу «Ливерпуля» приехал один тренер. Когда я спросил его о вратаре, он сказал: «Ну, он очень далеко выбивает». Других характеристик не было.

Времена изменились. Теперь, когда голкиперам приходится больше играть ногами, они принимают более прямое участие в футболе команды. В свою очередь, это поможет вратарям узнать больше о тактике команды. Теоретически они должны быть хорошими тренерами, потому что у них гораздо больше возможностей видеть и анализировать происходящее в игре. Обычно они умны . А Мартин сочетает в себе все выше перечисленное [интеллект и умение анализировать игру]».

Несколько подтверждений слов Бенитеса. Дубравка великолепен в игре 1-на-1: знает, когда выходить высоко, а когда наоборот опуститься. Вот наглядная таблица (сезон-2019/20 и дальше) от главного по вратарям на Sky Sports и The Athletic Джона Харрисона.

Вот пример правильного решения. Из высокой позиции Дубравка вернулся во вратарскую и легко справился с ударом Жоты. Аналитическая модель Харрисона показала, что решение Дубравки сократило xG удара с 0,39 до 0,13 (ровно в три раза).

Иногда же Мартин наоборот выбирает остаться во вратарской вместо резкого выхода – и тоже выручает:

Как Дубравка играет в сравнении с Де Хеа? Одинаково тащат и ошибаются, но Мартин сильно лучше за штрафной и на выходах

Мы изучили сильные стороны Дубравки, пора сравнить его с Де Хеа. Берем дистанцию в пять сезонов (Дубравка как раз приехал зимой 2018-го). Начнем с ключевой характеристики вратарей – отражения ударов. При подсчетах опираемся на модель PSxG – она учитывает качество удара (позицию, угол, количество защитников на линии) и фактический результат (был ли гол). По этому показателю у Де Хеа небольшое преимущество.

Несмотря на перевес в 0,7 PSxG, в пиковый сезон Дубравка был сильнее лучшей версии Де Хеа (сезон-2017/18, когда Давид выиграл для «МЮ» серебро, а для себя – «Золотую перчатку» АПЛ). Интересно и то, что в свой лучший сезон Дубровка сделал сразу пять результативных ошибок. По этому показателю у них с Де Хеа абсолютное равенство, но Давид сыграл на 50 матчей больше (177 против 127).

Еще один пункт – игра на выходах. Здесь Дубравка заметно лучше Де Хеа – чаще выходит на навесы и прострелы и срывается с линии, чтобы подстраховать оборону. На графиках выходов из ворот можно заметить, что в действиях Дубравки есть определенная система (несколько точек в одних и тех же зонах), у Де Хеа разброс хаотичный.

Вот такие эпизоды во вселенной Де Хеа почти невозможны: Дубравка выскакивает на перехват передачи Фернандешу.

До «Ньюкасла» Дубравка вообще исполнял Нойера.

Судя по словам всех, кто видел Дубравку до «Ньюкасла», словак может дать нужные Тен Хагу качества. К сожалению, нет гарантий, что годы в аутсайдере АПЛ, играющем в лонгболлы, не убили умение Мартина играть в современный футбол – в твиттере это очень точно назвали «налогом Стива Брюса».

Если Мартин все еще умеет выбегать из ворот на 30 метров и пасовать как вингер – Де Хеа получит действительно сильного конкурента.

После дебютного матча против «МЮ» (когда Дубравка устроил шоу) Бенитес сказал: «Сегодня он может купить лотерейный билет и выиграть».

Возможно, трансфер в «МЮ» будет куда лучше лотереи. Шансов выиграть заметно больше.

Фото: REUTERS/Craig Brough; globallookpress.com/Matt McNulty