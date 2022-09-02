Итоги трансферного окна: «Челси» потратил больше всех, Антони – самый дорогой, «Реал» все вложил в одного игрока

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Трансферное окно в Европе закрылось – можно наконец брать калькулятор и считать: кто, на кого сколько потратил.

Сначала разберем самые дорогие трансферы этого лета: часть оформили еще в самом начале (Тчуамени, Нуньес), другие заскочили в топ в самом конце окна.

• В топе по три новичка «Ман Юнайтед», «Челси» и «Барселоны» – и ни одного «Ноттингем Форест» (там просто брали количеством).

• В лидерах конечно же переходы в АПЛ – их 15.

• А что по позициям? 9 человек из топа – игроки атаки; дорогих защитников (6) больше, чем полузащитников (5).

• Антони не только самый дорогой трансфер этого лета. Бразилец побил рекорд «Аякса» и Эредивизи.

С самыми дорогими футболистами разобрались – а кто из клубов потратил больше всех?

•‎ Давайте зафиксируем, на кого потратился «Челси»: Уэсли Фофана (80,4 млн евро), Марк Кукурелья (65,3), Рахим Стерлинг (56,2), Калиду Кулибали (38), Карни Чуквуэмека (18), Пьер-Эмерик Обамеянг (12), Габриэль Слонина (9,1).

• Половина команд (10 из 20) обновила трансферные рекорды по тратам. На картинке они отмечены звездочками.

• АПЛ потратила больше других лиг, потому в топе двенадцать английсикх клубов. Двенадцать!

• Все клубы из топа тратили деньги сразу на несколько игроков – но не «Реал»: взял и купил Тчуамени на все 80 млн (Рюдигер пришел бесплатно).

• Четыре команды вышли в плюс по итогам окна: «Аякс», «Ман Сити», «Реал» и «Ювентус». Короли здесь конечно амстердамцы: плюс 111 млн евро.