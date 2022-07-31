Буря в стакане
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Отбивали перед собой, пускали между рук, убегали из ворот. Смотрим, как ошибались топ-вратари – здесь Буффон, Чех, Де Хеа и другие

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И как реагировали на фэйл.

У некоторых вратарей есть устойчивая репутация неудачников – они либо ошибаются очень часто, либо делают это максимально ярко и в самый важный момент.

Топ-голкиперов отличает стабильность, но даже они допускают ужасные ошибки. Мы собрали большую компанию топов из разных эпох и изучили, какие вратарские косяки были у них.

Здесь есть и классика (Чех, Буффон, Касильяс), и современная классика (Нойер, Де Хеа), и новая школа (Алиссон, Эдерсон, Менди). Ключевой фактор при выборе ошибок – их влияние на результат: вылет в плей-офф, потеря очков и т.д.

Достоин упоминания: выронил мяч себе между ног в товарищеском матче со Словакией. 

• Достоин упоминания: против «Сити» в 2021-м сначала отдал мяч Фодену, а потом Бернарду. 

 

• Достоин упоминания: совсем свежий привоз: в апреле махнул мимо мяча – нападающий вколотил в пустые. 

• Достоин упоминания: подарок Рейесу в матче «Фулхэм» – «Арсенал». 

• Достоин упоминания: в матче «Мидлсбро» – «МЮ» поскользнулся при выносе. Антонио Валенсия подобрал мяч и забил в пустые. 

• Достоин упоминания: в матче против «Уотфорда» (2019 год) пропустил смешной удар, махнув перчатками мимо мяча.

 

• Достоин упоминания: тот самый гол Вернера, после которого Доннарумма вспоминал Бензема. 

• Достоин упоминания: на Кубке конфедераций вышел на дальний заброс и промахнулся.

• Достоин упоминания: в матче «Порту» – «Брага» требовал засчитать несуществующий офсайд и поэтому выключился из игры. Гости этим воспользовались. 

• Достоин упоминания: гол Марсьяля в том же матче: Эдерсон пустил мяч под рукой в ближний. 

• Достоин упоминания: гол от Киммиха в ближний, vs «Бавария» в ЛЧ-2017/18. 

• Достоин упоминания: любой гол между ног. 

• Достоин упоминания: подарил мяч Манджукичу в финале ЧМ-2018.

• Достоин упоминания: пенальти в матче с «Эвертоном»: просто выбежал из ворот и глупо воткнулся в Кэлверт-Льюина. 

• Достоин упоминания: в четвертьфинале ЛЧ-2020/21 отбил несильный удар Мбаппе в ворота.

• Достоин упоминания: пустил свечу с «Кадисом» – кажется, боялся врезаться в штангу и из-за этого потерял время. 

• Достоин упоминания: в матче «Суонси» – «Арсенал» отдал пас Айю в штрафной.

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Фото: Gettyimages.ru; globallookpress.com

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