Женская «Барса» – вау! Разница голов 136:6, больше двадцати разгромов (есть даже 10:1) и восхищение Хави

Мужская «Барселона» только недавно окрепла, а вот женская рвет всех подряд уже давно – досрочно оформила чемпионство в Примере. В этом сезоне остановить девушек нереально.

«Барса» стала чемпионом в седьмой раз – это рекорд лиги: 2011/12, 2012/13, 2013/14, 2014/15, 2019/20, 2020/21 и 2021/22. На втором месте «Атлетик» (6 титулов).

Соседи по таблице не создали «Барсе» никаких проблем – их побеждали и в чемпионате, и в Кубке, и в Суперкубке, и в ЛЧ.

В топе лучших снайперов лиги – тотальная доминация «Барселоны».

Похожая ситуация в топе лучших ассистентов – четыре первых строчки у футболисток «Барсы». Возглавляет его, кстати, Алексия Путельяс – действующий обладатель «Золотого мяча».

Женская «Барселона» громит всех не только в Испании. Вот результаты группового этапа ЛЧ.

Считаем разгромы: матчей, когда «Барселона» победила соперника с разницей в четыре мяча или больше – 24!

Мощь на поле конвертируется в успехи в соцсетях. В феврале женская «Барса» была лучшей и там.

В восторге от женской команды «Барсы» даже Хави – сравнивает их игру с величайшими составами в истории клуба.

Сегодня девушек ждет ответный матч с «Реалом» в ЛЧ. Первый играли на выезде и привезли победу – 3:1.

Основной команде есть с кого брать пример.

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros