7 комментариев

Ассист против Онопко, «Барса» с Ривалдо, Клюйвертом и Пепом, гол в дебютном матче – так Хави-игрок взял первое золото в 19
Стал еще и чемпионом мира с молодежкой.
Хави привел «Барселону» к чемпионскому титулу – в первый же полный сезон как тренер.
Через 24 года после того, как впервые выиграл золото Ла Лиги: тогда, в сезоне-1998/99, юный 18-летний полузащитник ворвался в основной состав и отрезками действительно влиял на результат.
Причем в предыдущем сезоне Луи ван Гал только раз включил Хави в заявку – на матч пятого тура Лиги чемпионов против «Ньюкасла», в ноябре 97-го.
Перед сезоном-98/99 для тренера команду сделали еще более нидерландской, когда подписали Филлипа Коку, Будевейна Зендена и Патрика Клюйверта за лето вдобавок ко вратарю Руду Хеспу и защитнику Микаэлю Райцигеру (в январе подъедут еще и братья де Буры), но он нашел место и для воспитанника.
Хави дебютировал в первом же матче и забил первый мяч команды в сезоне – открыл счет в Суперкубке против «Мальорки».
Правда, потом «Барса» получила два в этой игре – поражение. А следом проиграла 0:1 и домашнюю часть Суперкубка (без его участия), так что гол Хави не помог взять трофей, было бы максимально быстро.
По этой персональной нарезке из дебютного матча видно, насколько уверенным и стильным Хави был с самого-самого начала.
В сентябре полузащитник дебютировал в Лиге чемпионов – сыграл 23 минуты против «Ман Юнайтед» в первом туре.
Пересекался в центре поля, например, с Полом Скоулзом – закончили 3:3.
Хави в той ЛЧ выходил на поле во всех играх, с третьего тура – в основе.
В стартовый состав он впервые попал против «Баварии» – да-да, «Барсе» не повезло попасть в группу сразу с обоими будущими финалистами.
С ними по разу сыграли вничью и зацепили только по одному очку, побеждали только дважды датский «Брондбю» и остались на третьем месте. Тогда оно никуда дальше не пускало, тогда и со второго выходили в плей-офф ЛЧ лишь две лучших команды из шести – таким путем пошел к легендарному титулу как раз «МЮ».
Любопытно, но дебют Хави в Ла Лиге – на полмесяца позже, чем в ЛЧ. Потому что по выходным молодой полузащитник поначалу играл еще за вторую команду.
3 октября 1998-го парня выпустили против «Валенсии», в пятом туре.
Через неделю он еще разок отъехал в Сегунду – сыграть с «Компостелой», а потом уже закрепился в основе на четыре месяца без пауз.
8 ноября – первое результативное действие в Ла Лиге, ассист в матче с «Овьедо» Виктора Онопко! Гол как раз через центр обороны, зону игрока сборной России – правда, Хави отдает из глубины, а дальше разбирается Ривалдо, пробрасывает себе на ход и всех оббегает.
Момент сохранился в хайлайтах с НТВ под голос Василия Уткина – тут, правда, кажется, что в 2к23 такое могли и не засчитать из-за активного офсайда у партнера, который не касается мяча, но в эпизоде участвует.
«Барса», правда, проиграла (1:2) с двумя пропущенными в концовке – Уткин называет это признаком нехватки лидера (не играл капитан Пеп Гвардиола).
На стыке осени и зимы команду вообще накрыло: после «Овьедо» разок выиграли и следом влипли в серию из четырех поражений подряд.
Выбраться помог Хави.
20 декабря он забил «Вальядолиду» первый мяч в Ла Лиге – «Барса» выиграла 1:0 после провальной серии.
Дальше будет еще семь побед подряд, в том числе финальная в этой серии над «Реалом» – 3:0 на «Камп Ноу» с быстрым дублем Луиса Энрике.
По ходу той серии «Барселона» выйдет на первое место, но в игре, после которой команда впервые в сезоне стала лидером, Хави в основном составе уже не было.
Его ненадолго вернули во вторую команду, подпустили обратно на три мартовских матча, а потом он уехал с молодежной сборной Испании на чемпионат мира U20 в Нигерию.
Там Хави был однозначно основным, забил в 1/8 финала американцам, в полуфинале малийцам и отдал ассист в финале против Японии – испанцы выиграли турнир. Бразилию с Роналдиньо тогда в четвертьфинале выбили уругвайцы, Парагвай Роке Санта-Круса вылетел еще раньше, а Испания впервые в истории взяла такой титул. Лучшим бомбардиром турнира стал испанский форвард Пабло Коуньяго – правда, взрослая карьера у него не сложилась.
Тем временем «Барса» до конца сезона после той страшной серии проиграла вообще лишь один важный матч чемпионата, «Валенсии», и накопила 11-очковый отрыв от «Реала».
Ривалдо был однозначно лучшим: забил 29 мячей во всех турнирах, Патрик Клюйверт (16), Филлип Коку, Луис Энрике (по 12) и Сонни Андерсон (10) помогали.
«Барселона» тогда выиграла второй титул подряд, закрепила власть в Ла Лиге после трех лет без золотых медалей.
Правда, сразу после команда уйдет в проблемный отрезок: чемпионат Испании не смогут выиграть пять раз подряд.
Но пока Хави счастлив – в том числе возможности учиться у Луиша Фигу, который в июле 2000-го уже перейдет в «Реал».
В этом же кадре справа – Роналд Куман, на тот момент ассистент Луи ван Гала. Он отработает в штабе «Барсы» два сезона, уйдет тренировать самостоятельно, чтобы вернуться в «Барсу» через 20 лет главным тренером.
Это у него Хави осенью 2021-го перехватит команду по ходу сезона, чтобы в следующем уже сделать чемпионом.
«Барса» – чемпион! У Хави титул в первый же полный тренерский сезон
Фото: Gettyimages.ru/ Allsport UK /Allsport, Martin Rose / Staff, Mark Thompson, Matthew Ashton – EMPICS / Contributor; fcbarcelona.com
В групповом турнире ЛЧ-1998/99 Барселона сыграла с МЮ дважды по 3-3 и дважды проиграла Баварии : 0-1 и 1-2.
Кроос - значительно хуже. Ржав вообще, Кроос лол, кто это? Может еще Себальоса добавишь? Ухах.