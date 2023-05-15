7 комментариев

Стал еще и чемпионом мира с молодежкой.

Хави привел «Барселону» к чемпионскому титулу – в первый же полный сезон как тренер.

Через 24 года после того, как впервые выиграл золото Ла Лиги: тогда, в сезоне-1998/99, юный 18-летний полузащитник ворвался в основной состав и отрезками действительно влиял на результат.

Причем в предыдущем сезоне Луи ван Гал только раз включил Хави в заявку – на матч пятого тура Лиги чемпионов против «Ньюкасла», в ноябре 97-го.

Перед сезоном-98/99 для тренера команду сделали еще более нидерландской, когда подписали Филлипа Коку, Будевейна Зендена и Патрика Клюйверта за лето вдобавок ко вратарю Руду Хеспу и защитнику Микаэлю Райцигеру (в январе подъедут еще и братья де Буры), но он нашел место и для воспитанника.

Хави дебютировал в первом же матче и забил первый мяч команды в сезоне – открыл счет в Суперкубке против «Мальорки».

Правда, потом «Барса» получила два в этой игре – поражение. А следом проиграла 0:1 и домашнюю часть Суперкубка (без его участия), так что гол Хави не помог взять трофей, было бы максимально быстро.

По этой персональной нарезке из дебютного матча видно, насколько уверенным и стильным Хави был с самого-самого начала.

В сентябре полузащитник дебютировал в Лиге чемпионов – сыграл 23 минуты против «Ман Юнайтед» в первом туре.

Пересекался в центре поля, например, с Полом Скоулзом – закончили 3:3.

Хави в той ЛЧ выходил на поле во всех играх, с третьего тура – в основе.

В стартовый состав он впервые попал против «Баварии» – да-да, «Барсе» не повезло попасть в группу сразу с обоими будущими финалистами.

С ними по разу сыграли вничью и зацепили только по одному очку, побеждали только дважды датский «Брондбю» и остались на третьем месте. Тогда оно никуда дальше не пускало, тогда и со второго выходили в плей-офф ЛЧ лишь две лучших команды из шести – таким путем пошел к легендарному титулу как раз «МЮ».

Любопытно, но дебют Хави в Ла Лиге – на полмесяца позже, чем в ЛЧ. Потому что по выходным молодой полузащитник поначалу играл еще за вторую команду.

3 октября 1998-го парня выпустили против «Валенсии», в пятом туре.

Через неделю он еще разок отъехал в Сегунду – сыграть с «Компостелой», а потом уже закрепился в основе на четыре месяца без пауз.

8 ноября – первое результативное действие в Ла Лиге, ассист в матче с «Овьедо» Виктора Онопко! Гол как раз через центр обороны, зону игрока сборной России – правда, Хави отдает из глубины, а дальше разбирается Ривалдо, пробрасывает себе на ход и всех оббегает.

Момент сохранился в хайлайтах с НТВ под голос Василия Уткина – тут, правда, кажется, что в 2к23 такое могли и не засчитать из-за активного офсайда у партнера, который не касается мяча, но в эпизоде участвует.

«Барса», правда, проиграла (1:2) с двумя пропущенными в концовке – Уткин называет это признаком нехватки лидера (не играл капитан Пеп Гвардиола).

На стыке осени и зимы команду вообще накрыло: после «Овьедо» разок выиграли и следом влипли в серию из четырех поражений подряд.

Выбраться помог Хави.

20 декабря он забил «Вальядолиду» первый мяч в Ла Лиге – «Барса» выиграла 1:0 после провальной серии.

Дальше будет еще семь побед подряд, в том числе финальная в этой серии над «Реалом» – 3:0 на «Камп Ноу» с быстрым дублем Луиса Энрике.

По ходу той серии «Барселона» выйдет на первое место, но в игре, после которой команда впервые в сезоне стала лидером, Хави в основном составе уже не было.

Его ненадолго вернули во вторую команду, подпустили обратно на три мартовских матча, а потом он уехал с молодежной сборной Испании на чемпионат мира U20 в Нигерию.

Там Хави был однозначно основным, забил в 1/8 финала американцам, в полуфинале малийцам и отдал ассист в финале против Японии – испанцы выиграли турнир. Бразилию с Роналдиньо тогда в четвертьфинале выбили уругвайцы, Парагвай Роке Санта-Круса вылетел еще раньше, а Испания впервые в истории взяла такой титул. Лучшим бомбардиром турнира стал испанский форвард Пабло Коуньяго – правда, взрослая карьера у него не сложилась.

Тем временем «Барса» до конца сезона после той страшной серии проиграла вообще лишь один важный матч чемпионата, «Валенсии», и накопила 11-очковый отрыв от «Реала».

Ривалдо был однозначно лучшим: забил 29 мячей во всех турнирах, Патрик Клюйверт (16), Филлип Коку, Луис Энрике (по 12) и Сонни Андерсон (10) помогали.

«Барселона» тогда выиграла второй титул подряд, закрепила власть в Ла Лиге после трех лет без золотых медалей.

Правда, сразу после команда уйдет в проблемный отрезок: чемпионат Испании не смогут выиграть пять раз подряд.

Но пока Хави счастлив – в том числе возможности учиться у Луиша Фигу, который в июле 2000-го уже перейдет в «Реал».

В этом же кадре справа – Роналд Куман, на тот момент ассистент Луи ван Гала. Он отработает в штабе «Барсы» два сезона, уйдет тренировать самостоятельно, чтобы вернуться в «Барсу» через 20 лет главным тренером.

Это у него Хави осенью 2021-го перехватит команду по ходу сезона, чтобы в следующем уже сделать чемпионом.

Фото: Gettyimages.ru/ Allsport UK /Allsport, Martin Rose / Staff, Mark Thompson, Matthew Ashton – EMPICS / Contributor; fcbarcelona.com