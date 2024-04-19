ЛЕ – тоже страсть!

Доказывает «Вест Хэм».

«Байер» все-таки прошел «Вест Хэм» в 1/4 финала Лиги Европы. Претендовал на первое поражение в сезоне.

Но спасся. Снова. На 87-й минуте подключился Джереми Фримпонг, и вот ничья.

Да, восьмая команда АПЛ чуть не прибила непобедимого чемпиона Германии.

Это Лига Европы!

Все еще считаете, что в ЛЕ нет страстей? Посмотрите, как они сцепились!

Пачка цифр, которые помогут понять – «Вест Хэм» смог то, что оказалось не по силам «Баварии». На час ограничил монстра Хаби Алонсо.

● У «Байера» один удар в первом тайме, вообще не били после 11-й минуты.

● «Вест Хэм» – девять ударов, из них пять в створ.

● Картина после часа игры: 9:2 по ударам, 1,14 против 0,27 – ожидаемые голы.

«Вест Хэм», это было достойно 👏

Фото: East News /Ben Stansall / AFP; Gettyimages.ru /Mike Hewitt