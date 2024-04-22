Сказка Джуда продолжается – новый победный против «Барсы» на 90+! И провокационное празднование
Феноменальный сезон Джуда Беллингема в «Реале» дополнился очередным суперматчем – и еще одним победным голом в ворота «Барселоны»!
При счете 2:2 Беллингем среагировал на прострел Лукаса Васкеса – и реализовал момент.
Отпраздновал сразу несколькими стилями. Например, станцевал с Васкесом.
Забить победный в класико на «Бернабеу» – что за счастье!
Потом он обращался к трибунам.
Например, показал известный всем жест.
И еще один жест.
А теперь – и руки в стороны. Настоящий король сезона.
Много эмоций!
И поцелуй эмблемы. В «Атлетико» теперь никогда не возьмут.
Крутой матч – два удара в створ, две обводки, два ключевых паса, сразу четыре отбора, а еще – 95,7% точности передач на его позиции!
21 гол за «Реал» в 36 матчах во всех турнирах. Это уже больше, чем за два прошлых сезона в «Боруссии».
Но что еще удивительнее: победный на 90+2 на «Камп Ноу» и победный на 90+1 на «Бернабеу». Неужели можно было начать еще круче?
Сумасшедший сезон Джуда. Остался один вопрос – сколько трофеев он завоюет по его итогам.
Фото: East News/AP Photo/Manu Fernandez, AP Photo/Jose Breton, JAVIER SORIANO / AFP, OSCAR DEL POZO / AFP
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Видимо там в школах барсы с детства комплексы к Реал Мадриду
Всякие там «футбол это жизнь» и ригоберы говорили
Что пусть привыкает,теперь с ним будет всегда так 😂
Еще какая-то черная то ли термо кофта или термомайка
Вот наверно визуально и кажется что он стал больше
Но вот поэтому и кажется что он стал шире