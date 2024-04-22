Сказка Джуда продолжается – новый победный против «Барсы» на 90+! И провокационное празднование

Феноменальный сезон Джуда Беллингема в «Реале» дополнился очередным суперматчем – и еще одним победным голом в ворота «Барселоны»!

При счете 2:2 Беллингем среагировал на прострел Лукаса Васкеса – и реализовал момент.

Отпраздновал сразу несколькими стилями. Например, станцевал с Васкесом.

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Потом он обращался к трибунам.

Например, показал известный всем жест.

И еще один жест.

А теперь – и руки в стороны. Настоящий король сезона.

Много эмоций!

И поцелуй эмблемы. В «Атлетико» теперь никогда не возьмут.

Крутой матч – два удара в створ, две обводки, два ключевых паса, сразу четыре отбора, а еще – 95,7% точности передач на его позиции!

21 гол за «Реал» в 36 матчах во всех турнирах. Это уже больше, чем за два прошлых сезона в «Боруссии».

Но что еще удивительнее: победный на 90+2 на «Камп Ноу» и победный на 90+1 на «Бернабеу». Неужели можно было начать еще круче?

Сумасшедший сезон Джуда. Остался один вопрос – сколько трофеев он завоюет по его итогам.

Фото: East News /AP Photo/Manu Fernandez, AP Photo/Jose Breton, JAVIER SORIANO / AFP, OSCAR DEL POZO / AFP

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