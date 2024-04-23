Счастье «Интера» – чемпиона Италии!

«Интер» – чемпион Италии!

Так долго лидировали, почти без конкуренции, и вот дождались!

Символично, что трофей оформили в дерби с «Миланом». Двойной праздник для фанатов.

Это 20-е чемпионство «Интера», теперь над эмблемой засверкают две звезды.

Над Маркусом Тюрамом – уже.

А вот Лаутаро и Барелла – две суперзвезды. Рядом с ними Хакан Чалханоглу – лучший полузащитник мира по версии Хакана Чалханоглу.

Симоне Индзаги, конечно, счастлив. Это его первое чемпионство, которое наверняка разделил с семьей. Может, и с президентом «Интера» Стивеном Чжаном, его не выпускают из Китая из-за долгов.

Так что за главного остался Беппе Маротта. Впрочем, как всегда.

А вот и Хавьер Дзанетти. Легенда в прекрасном настроении.

Как и Федерико Димарко.

Как и Лаутаро.

Да все, если честно.

Они заслужили.

Сине-черная часть Милана этой ночью гуляет. На зависть соседям.

Такое заслуженное чемпионство теперь принадлежит «Интеру».

Немного цифр, которые помогут осознать достижение:

● «Интер» стал чемпионом в 20-й раз. Больше побед только у «Юве» – 36, «Милан» с 19 скудетто – третий.

● «Интер» набрал 86 очков после 33 туров Серии А. Монструозно, но не рекорд – у «Юве» было 87 в 2014-м и 2019-м.

● Сиеоне Индзаги не только впервые стал чемпионом, но и обошел Жозе Моуринью по трофеям в «Интере» – 6 против 5. Теперь в топ-3 с Роберто Манчини и Эленио Эррерой.

Фото: East News /GABRIEL BOUYS / AFP, Luca Bruno/Associated Press, Spada/LaPresse via AP, Piero CRUCIATTI / AFP; Gettyimages.ru /Marco Luzzani; East News/GABRIEL BOUYS / AFP, Luca Bruno/Associated Press, Spada/LaPresse via AP, Piero CRUCIATTI / AFP; Gettyimages.ru/Marco Luzzani; Piero CRUCIATTI / AFP