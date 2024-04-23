Счастье «Интера» – чемпиона Италии!
«Интер» – чемпион Италии!
Так долго лидировали, почти без конкуренции, и вот дождались!
Символично, что трофей оформили в дерби с «Миланом». Двойной праздник для фанатов.
Это 20-е чемпионство «Интера», теперь над эмблемой засверкают две звезды.
Над Маркусом Тюрамом – уже.
А вот Лаутаро и Барелла – две суперзвезды. Рядом с ними Хакан Чалханоглу – лучший полузащитник мира по версии Хакана Чалханоглу.
Симоне Индзаги, конечно, счастлив. Это его первое чемпионство, которое наверняка разделил с семьей. Может, и с президентом «Интера» Стивеном Чжаном, его не выпускают из Китая из-за долгов.
Так что за главного остался Беппе Маротта. Впрочем, как всегда.
А вот и Хавьер Дзанетти. Легенда в прекрасном настроении.
Как и Федерико Димарко.
Как и Лаутаро.
Да все, если честно.
Они заслужили.
Сине-черная часть Милана этой ночью гуляет. На зависть соседям.
Такое заслуженное чемпионство теперь принадлежит «Интеру».
Немного цифр, которые помогут осознать достижение:
● «Интер» стал чемпионом в 20-й раз. Больше побед только у «Юве» – 36, «Милан» с 19 скудетто – третий.
● «Интер» набрал 86 очков после 33 туров Серии А. Монструозно, но не рекорд – у «Юве» было 87 в 2014-м и 2019-м.
● Сиеоне Индзаги не только впервые стал чемпионом, но и обошел Жозе Моуринью по трофеям в «Интере» – 6 против 5. Теперь в топ-3 с Роберто Манчини и Эленио Эррерой.
Фото: East News/GABRIEL BOUYS / AFP, Luca Bruno/Associated Press, Spada/LaPresse via AP, Piero CRUCIATTI / AFP; Gettyimages.ru/Marco Luzzani; East News/GABRIEL BOUYS / AFP, Luca Bruno/Associated Press, Spada/LaPresse via AP, Piero CRUCIATTI / AFP; Gettyimages.ru/Marco Luzzani; Piero CRUCIATTI / AFP
Forza Inter!