Коман не стал чемпионом – впервые за 13 лет и всю карьеру. Суперсерия прервалась!

Даже он не помешал «Байеру».

Одна из деталей провала «Баварии»: прервалась 12-летняя чемпионская серия Кингсли Комана.

Французский вингер, часто страдающий из-за травм, впервые в карьере закончил чемпионат не на первом месте. Просто осознайте: аж 11 сезонов – и всегда с трофеями.

«Байер» прервал и эту суперсерию.

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Титуломания Кингсли началась еще в «ПСЖ»: стал двукратным чемпионом в 2013-м и 2014-м. Коман совсем юным зацепил конец первого золотого чемпионата, дебютировал за «Париж» еще в 16 лет и 8 месяцев.

В следующем тоже почти не играл: два матча и статус юной надежды – но формально и это законное золото. Вскоре Коман перешел в «Ювентус».

Кингсли выигрывал Серию А дважды: например, вот так праздновал в сезоне-2014/15, с Полем Погба и Патрисом Эвра.

Потом перешел в «Баварию», не остановился.

Здесь важно пояснить: у Кингсли есть титул сезона-2015/16 и в Италии, и в Германии. Переходил он под финиш трансферного окна, успел зацепить сезон Серии А, а потом влился в «Баварию», сначала как арендованный игрок, и пошел штамповать титулы в Германии.

Тогда же в 2016-м был еще и Кубок Германии, для разнообразия (дальше правда примелькается) начнем с такого кадра.

Сезон-2016/17, Коман в центре с салатницей (кстати, знаете, почему вручают именно ее ?) – в команде уже наверняка начали подозревать о суперсиле Кингсли.

Бундеслига-2017/18, то же блюдо.

Прошел год – в меню одно и то же.

Сезон-2019/20, пятое золото с «Баварией за пять лет.

Опять же для разнообразия: вдобавок к чемпионству мюнхенцы с Команом взяли Лигу чемпионов-2019/20, в центре внимания снова Коман.

Чемпионат-2020/21, традиция в силе, а для Кингсли сезон стал самым результативным в карьере: 8+15 в 39 матчах всех турниров.

Сезоны-2021/22 и теперь 2022/23 – тоже золотые!

А вот в этот раз не получилось. Впервые в карьере. В 27 лет.

«Я правда ненавижу проигрывать, – рассказывал Кингсли. – Иногда мне кажется, что я ненавижу проигрывать сильнее, чем люблю выигрывать. Я должен побеждать. Когда ты много выигрываешь, конечно, к этому можно привыкнуть, но я никогда не привыкаю к поражениям.

Проигрыш – это худшее чувство. Например, когда мы вылетели из Кубка Германии, я не спал».

И в этом сезоне у Комана слишком много поводов испытывать столь ненавистное чувство.

Фото: Gettyimages.ru /Sebastian Widmann, David Ramos, Stuart Franklin, Alexander Hassenstein, Adam Pretty, Matthias Hangst