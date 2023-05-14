48 комментариев

Уверенно.

«Барселона» обыграла «Эспаньол» в дерби и победила в Ла Лиге! В этом туре ее могли сделать недосягаемой ошибки конкурентов, но в итоге все красиво оформили сами. К тому же в родном городе – хоть и на чужом стадионе без своих болельщиков.

У Хави получилось взять золото чемпионата Испании в первый же полный тренерский сезон . Он пришел в клуб в ноябре 2021-го после Роналда Кумана, до весны разбирался с составом и другими запущенными вопросами, только в начале марта поднялся в тройку и вообще в первую очередь боролся за медали (с «Атлетико» и «Севильей»), а «Реалу» в итоге проиграл 13 очков – серебро после такого старта выглядело достойно.

В новом сезоне Ла Лиги опасных моментов было не так уж много: да, начали со странных нулей против «Райо Вальекано», в октябре без особых шансов проиграли в гостях «Реалу» и потеряли лидерство, но пятью победами подряд после вернулись на первое место еще до паузы на чемпионат мира и уже никому его не отдали.

Да, в Лиге чемпионов не вышли из группы (с «Баварией» и «Интером»), а в Лиге Европы сразу же отлетели от «Ман Юнайтед». В Кубке Испании проблемно проходили даже 1/16 финала, когда играли дополнительное время со скромнейшим соперником из третьей лиги, а в полуфинале получили болезненные 0:4 от «Реала».

И все-таки у «Барсы» два трофея: в январе забрали Суперкубок Испании, теперь – еще и Ла Лигу. 🏆 «Барселона» выиграла чемпионат Испании 27-й раз и впервые после паузы в три года . Предыдущий такой отрезок без золота Хави проживал в клубе как молодой игрок: побеждали в его дебютном сезоне-1998/99, а затем только в чемпионате-2004/05. Дальше лишь раз были пустые два года подряд (2007-й и 2008-й), затем и до 2020-го – возвращали титул сразу же, если отдавали.

🏆 «Барса», конечно, уверенно вторая по победам в чемпионате за всю историю, но «Реал» далеко – у него 35 титулов. За последние десять лет у «Барселоны» пятый трофей, «Реал» на этом отрезке взял три, еще два у мадридского «Атлетико».

🏆 Суммарно у «Барселоны» теперь 99 трофеев – по общепринятым подсчетам, куда включены национальные и международные турниры, на один меньше, чем у мадридского «Реала», который буквально на неделю раньше выиграл свой 100-й, когда забрал Кубок Испании.

🏆 Хави выиграл второй трофей с «Барселоной» как тренер после январского Суперкубка и второй в карьере тренерский чемпионат – был титул-2020/21 с «Аль-Саддом» в Катаре, где он начинал работу. Суммарно в «Барсе» для Хави это девятое чемпионство, 19-й национальный трофей и 27-й – вместе с международными.

Впервые стали чемпионами Испании и игроки новой барселонской эпохи: например, Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Рафинья, Андреас Кристенсен, Ферран Торрес, Франк Кессиэ из пришедших недавно, вернувшийся воспитанник Эрик Гарсия, а также молодые Педри, Гави, Ансу Фати, Алекс Бальде.

А вот Серхио Бускетс на этом прощается с родным клубом: он уходит по окончании сезона, для него это девятое чемпионство с клубом и 32-й трофей вообще, многолетний опорник так сравнялся с Андресом Иньестой.

У «Барселоны» осталось еще четыре выставочных матча: «Сосьедад», «Вальядолид», «Мальорка» и «Сельта».

А главные интриги, оставшиеся в Ла Лиге – борьбе «Реала» с «Атлетико» за серебро, гонка «Сосьедада» за возвращение в Лигу чемпионов и плотнейшая толкотня за невылет, где в опасности минимум пять команд, среди которых как раз «Вальядолид» Роналдо и «Валенсия».

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos; globallookpress.com/Daisuke Nakashima