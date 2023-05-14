48 комментариев

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«Барса» – чемпион! У Хави титул в первый же полный тренерский сезон

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Футбол Футбол

Уверенно.

«Барселона» обыграла «Эспаньол» в дерби и победила в Ла Лиге! В этом туре ее могли сделать недосягаемой ошибки конкурентов, но в итоге все красиво оформили сами. К тому же в родном городе – хоть и на чужом стадионе без своих болельщиков.

У Хави получилось взять золото чемпионата Испании в первый же полный тренерский сезон. Он пришел в клуб в ноябре 2021-го после Роналда Кумана, до весны разбирался с составом и другими запущенными вопросами, только в начале марта поднялся в тройку и вообще в первую очередь боролся за медали (с «Атлетико» и «Севильей»), а «Реалу» в итоге проиграл 13 очков – серебро после такого старта выглядело достойно.

В новом сезоне Ла Лиги опасных моментов было не так уж много: да, начали со странных нулей против «Райо Вальекано», в октябре без особых шансов проиграли в гостях «Реалу» и потеряли лидерство, но пятью победами подряд после вернулись на первое место еще до паузы на чемпионат мира и уже никому его не отдали.

Да, в Лиге чемпионов не вышли из группы (с «Баварией» и «Интером»), а в Лиге Европы сразу же отлетели от «Ман Юнайтед». В Кубке Испании проблемно проходили даже 1/16 финала, когда играли дополнительное время со скромнейшим соперником из третьей лиги, а в полуфинале получили болезненные 0:4 от «Реала».

И все-таки у «Барсы» два трофея: в январе забрали Суперкубок Испании, теперь – еще и Ла Лигу.   🏆 «Барселона» выиграла чемпионат Испании 27-й раз и впервые после паузы в три года. Предыдущий такой отрезок без золота Хави проживал в клубе как молодой игрок: побеждали в его дебютном сезоне-1998/99, а затем только в чемпионате-2004/05. Дальше лишь раз были пустые два года подряд (2007-й и 2008-й), затем и до 2020-го – возвращали титул сразу же, если отдавали.

🏆 «Барса», конечно, уверенно вторая по победам в чемпионате за всю историю, но «Реал» далеко – у него 35 титулов. За последние десять лет у «Барселоны» пятый трофей, «Реал» на этом отрезке взял три, еще два у мадридского «Атлетико».

🏆 Суммарно у «Барселоны» теперь 99 трофеев – по общепринятым подсчетам, куда включены национальные и международные турниры, на один меньше, чем у мадридского «Реала», который буквально на неделю раньше выиграл свой 100-й, когда забрал Кубок Испании.

🏆 Хави выиграл второй трофей с «Барселоной» как тренер после январского Суперкубка и второй в карьере тренерский чемпионат – был титул-2020/21 с «Аль-Саддом» в Катаре, где он начинал работу. Суммарно в «Барсе» для Хави это девятое чемпионство, 19-й национальный трофей и 27-й – вместе с международными.

Впервые стали чемпионами Испании и игроки новой барселонской эпохи: например, Роберт Левандовски, Жюль Кунде, Рафинья, Андреас Кристенсен, Ферран Торрес, Франк Кессиэ из пришедших недавно, вернувшийся воспитанник Эрик Гарсия, а также молодые Педри, Гави, Ансу Фати, Алекс Бальде.

А вот Серхио Бускетс на этом прощается с родным клубом: он уходит по окончании сезона, для него это девятое чемпионство с клубом и 32-й трофей вообще, многолетний опорник так сравнялся с Андресом Иньестой.

Бускетс уходит из «Барселоны». Вот галерея его великого пути

У «Барселоны» осталось еще четыре выставочных матча: «Сосьедад», «Вальядолид», «Мальорка» и «Сельта».

А главные интриги, оставшиеся в Ла Лиге – борьбе «Реала» с «Атлетико» за серебро, гонка «Сосьедада» за возвращение в Лигу чемпионов и плотнейшая толкотня за невылет, где в опасности минимум пять команд, среди которых как раз «Вальядолид» Роналдо и «Валенсия».

Ассист против Онопко, «Барса» с Ривалдо, Клюйвертом и Пепом, гол в дебютном матче – так Хави-игрок взял первое золото в 19

Фото: Gettyimages.ru/Alex Caparros, David Ramos; globallookpress.com/Daisuke Nakashima

48 комментариев

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Butrymovich Mikalai
Взяли чемпионство 🏆 не забив ни одного пенальти.
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Игорь Климов
Ответ Butrymovich Mikalai
Взяли чемпионство 🏆 не забив ни одного пенальти.
Это вообще редчайший случай в футболе!!!
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Игорь Климов
Хави начал коллекцию трофеев в качестве тренера Барселоны!
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bulldozer
Самое время вспомнить, как фанаты реала распевали: «Хави, оставайся» 🤣
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+24
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Butrymovich Mikalai
А на разрыв пятой точки , фанов Эспаньола после матча можно смотреть вечно.....
+16
-1
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Altim
Рад за Бускетса!!! Успел с Чави взять чемпионство и с игроком, и с тренером. Альба тоже!
+10
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василий иванов
сгорело у ущербных фанатов, которые оказались способны только на оскорбительные кричалки! Твоя команда "летит", а ты орешь оскорбления в сторону соперников! Отлетайте в Сегунду и придумывайте новые кричалки.
+11
-1
+10
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Headly
В сегунду этот сброд. И я не про футболистов попугаев. Ну а Барсу с чемпионством!
+7
-1
+6
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enotpaniker
Ответ Игорь Климов
Хави начал коллекцию трофеев в качестве тренера Барселоны!
Он уже брал суперкубок
+6
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Maksim1302
Урааа! Барса выдала хороший сезон в Ла Лиге
+6
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Kvip
Поздравляю Хави и ребят! Заслуженно вернули титул! Ждем дальнейших успехов по всем фронтам
+4
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Zizu_2004Zinnedin
Ответ Altim
Рад за Бускетса!!! Успел с Чави взять чемпионство и с игроком, и с тренером. Альба тоже!
роберто тоже)
+3
0
+3
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Петр Смирнов
Я как фан Реала рад что у барсы дела улучшаются, иначе будет как в лиге 1, конкуренция в своей лиге очень важна, с победой фанатов барсы!
+4
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TOPMAN
Любите Барсу, верьте в Барсу! Чемпионы!!
+3
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василий иванов
С чемпионством, пацаны!
+3
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Михаил Цыганов 123
Молодцы, парни. Пусть продолжают работать, и верим что и в следующем сезоне команда будет такой же сильной или даже ещё сильнее
+2
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Andrey Ashhabadskiy
Отлично 👍!дубль! Удачи в новом сезоне на всех фронтах.
+2
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Roman Sobolev
99 трофеев, должунька! Напомни, сколько там у Чукотки?🌚
+2
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Max Payne
ВААААААААААААМОООООООООООООООООССССССССССССС!!!!!!!
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Борис Потапкин
Ответ enotpaniker
Он уже брал суперкубок
ну теперь трофея два, а не один, начало коллекции как раз)
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Butrymovich Mikalai
Ответ Кыш Мыш
Ага.Один клоун камеру свалил,походу,разбил...и попал в телевизор)))Хана,походу.А вообще,если никого не накажут за эту хрень,будет странно
им бы ещё и дискву стадиона схлопотать было бы эпично.
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Молодой Френки
Сначала Зенит, Теперь Барса. Ну что за прекрасный футбольный год.
Спасибо Хави за чемпионство, ждём в следующем сезоне успехов в ЛЧ!

А пока: Visca el Barça! Visca Catalunya!

🔵🔴C Победой! 🔵🔴
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Арсен Талант-Уулу
чемпионы!!!!
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Кыш Мыш
Ответ Headly
В сегунду этот сброд. И я не про футболистов попугаев. Ну а Барсу с чемпионством!
Чисто с футбольной точки зрения команда симпатичная...и посмотришь,большинство таких "фанов",так сказать, не будет на играх в Сегунде...
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Кыш Мыш
Ответ Butrymovich Mikalai
им бы ещё и дискву стадиона схлопотать было бы эпично.
Ну,так и я об этом
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