Леверкузен – самое счастливое место на Земле ❤️

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Впервые в истории: «Байер» – чемпион Германии!

И нет сейчас места на планете счастливее, чем Леверкузен. Они слишком долго этого хотели. Слишком долго ждали.

И это случилось.

Праздничная атмосфера поселилась еще перед матчем.

Фанаты встречали своих героев. Не сомневались в победе.

«Байер» живет сказкой.

И верят в нее все.

Переполненные трибуны. Аншлаг, конечно.

Легкий трепет до 25-й минуты. А потом Виктор Бонифасе реализовал пенальти.

А затем хозяева уложили еще четыре гола: хет-трик от умницы Виртца и мяч Джаки с пенальти.

Но уже тогда они все поняли.

Чемпионство, такое долгожданное, никуда от «Байера» не уйдет.

Немного цифр, которые помогут осознать это достижение:

● Хаби Алонсо сделал «Байер» чемпионом всего за 557 дней. Осенью 2022-го, когда приходил тренер, клуб шел в зоне вылета.

● «Байер» установил рекорд топ-лиг: не проиграли в 43 матчах с начала сезона. Превзошли «Юве», не проигрывавший 42 игры в сезоне-2011/12.

● «Байер» побил рекорд «Баварии», ни разу не проиграв в первых 29 турах Бундеслиги. А еще прервал 11-летнюю серию чемпионств мюнхенцев. Величие!

Фото: AP/EAST NEWS /AA/ABACA, INA FASSBENDER/AFP, Martin Meissner/Associated Press; Gettyimages.ru /Christof Koepsel, Lars Baron, Andreas Rentz; Associated Press /Martin Meissner