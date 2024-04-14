Леверкузен – самое счастливое место на Земле ❤️
От редакции: пост дополняется.
Впервые в истории: «Байер» – чемпион Германии!
И нет сейчас места на планете счастливее, чем Леверкузен. Они слишком долго этого хотели. Слишком долго ждали.
И это случилось.
Праздничная атмосфера поселилась еще перед матчем.
Фанаты встречали своих героев. Не сомневались в победе.
«Байер» живет сказкой.
И верят в нее все.
Переполненные трибуны. Аншлаг, конечно.
Легкий трепет до 25-й минуты. А потом Виктор Бонифасе реализовал пенальти.
А затем хозяева уложили еще четыре гола: хет-трик от умницы Виртца и мяч Джаки с пенальти.
Но уже тогда они все поняли.
Чемпионство, такое долгожданное, никуда от «Байера» не уйдет.
Немного цифр, которые помогут осознать это достижение:
● Хаби Алонсо сделал «Байер» чемпионом всего за 557 дней. Осенью 2022-го, когда приходил тренер, клуб шел в зоне вылета.
● «Байер» установил рекорд топ-лиг: не проиграли в 43 матчах с начала сезона. Превзошли «Юве», не проигрывавший 42 игры в сезоне-2011/12.
● «Байер» побил рекорд «Баварии», ни разу не проиграв в первых 29 турах Бундеслиги. А еще прервал 11-летнюю серию чемпионств мюнхенцев. Величие!
Фото: AP/EAST NEWS/AA/ABACA, INA FASSBENDER/AFP, Martin Meissner/Associated Press; Gettyimages.ru/Christof Koepsel, Lars Baron, Andreas Rentz; Associated Press/Martin Meissner
Не зря ушел из бесхребетного бестрофейника.
Даже в Леверкузене больше шансов взять чашку, чем в проклятом Северном Лондоне.
Байер можно сравнить с Металлургом магнитогорским или Ладой тольяттинской в наших реалиях, хоть города у нас и побольше на порядок
10 лет ждать, чтобы прийти и нести чушь - мощно )