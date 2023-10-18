Туринская Старушка
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Войчех Шченсны отметил победу «Ювентуса» над «Миланом» важным личным достижением

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Войчех Шченсны, несомненно, является одним из лучших вратарей мира, и именно поэтому он сохраняет позицию основного вратаря «Ювентуса» на протяжении последних нескольких сезонов.

Поляк демонстрирует свои выдающиеся способности как в составе клуба, так и сборной. Статус мирового уровня он постоянно подтверждает своими выступлениями.

В прошедшем матче Серии А против «Милана» Шченсны удалось сохранить ворота «сухими», что стало новой вехой в его карьере. По окончании встречи вратарь «Бьянконери» попал в число избранных, кому удалось провести 200 «сухих» матчей за карьеру. Это выдающееся достижение было установлено в 520 профессиональном матче для футболиста.

 

2 комментария

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Marten Lunnar
Ответ Александр Артыков
Да как ни крути, он на ступень ниже Буффона, Ноера, Касильеса...на его уровне это Де хея, Облак, Кепа...
После Буффона, на контрасте, вообще очень редкий вратарь впечатлит достаточно сильно, мы, болелы юве, в этом плане избалованы
+3
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Александр Артыков
Да как ни крути, он на ступень ниже Буффона, Ноера, Касильеса...на его уровне это Де хея, Облак, Кепа...
+1
-1
0
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