Войчех Шченсны отметил победу «Ювентуса» над «Миланом» важным личным достижением

Войчех Шченсны, несомненно, является одним из лучших вратарей мира, и именно поэтому он сохраняет позицию основного вратаря «Ювентуса» на протяжении последних нескольких сезонов.

Поляк демонстрирует свои выдающиеся способности как в составе клуба, так и сборной. Статус мирового уровня он постоянно подтверждает своими выступлениями.

В прошедшем матче Серии А против «Милана» Шченсны удалось сохранить ворота «сухими», что стало новой вехой в его карьере. По окончании встречи вратарь «Бьянконери» попал в число избранных, кому удалось провести 200 «сухих» матчей за карьеру. Это выдающееся достижение было установлено в 520 профессиональном матче для футболиста.