Туринская Старушка
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Кьеза и Бремер худшие. Оценки «Ювентуса» за матч с «Интером»

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«Ювентус» вылетел из Кубка Италии, уступив «Интеру» в полуфинале турнира (1:0).

Первая игра закончилась ничьей (1:1). На 83-й минуте Хуан Куадрадо вывел «Ювентус» вперед, а в добавленное ко второму тайму время Ромелу Лукаку реализовал пенальти и спас «Интер» от поражения. Сегодня обеим командам нужна была победа. В итоге сильнее оказался миланский клуб.

Единственный гол был забит на 15-й минуте усилиями Николо Бареллы и Федерико Димарко:  Барелла занял позицию у штрафной и в касание выкатил тонкий пас к одиннадцатиметровой отметке, а прокравшийся на передний край атаки Димарко низом пробил мимо Перина!

По оценкам портала SofaScore худшими в составе «Ювентуса» стали Глейсон Бремер и Федерико Кьеза, но и остальные игроки команды Аллегри получили низкие оценки:

5 комментариев

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Александр Скородумов
Был неплох только ди Мария. А самый шикарный Макс Аллегри!
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juventus
Почему не ставят оценки тренерам или со значением минус нельзя.
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d.xoxlov
Всем дуойка. Аллегри до свидания.
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Byanconeri
Худший Аллегри
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