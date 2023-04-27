«Ювентус» вылетел из Кубка Италии, уступив «Интеру» в полуфинале турнира (1:0).

Первая игра закончилась ничьей (1:1). На 83-й минуте Хуан Куадрадо вывел «Ювентус» вперед, а в добавленное ко второму тайму время Ромелу Лукаку реализовал пенальти и спас «Интер» от поражения. Сегодня обеим командам нужна была победа. В итоге сильнее оказался миланский клуб.

Единственный гол был забит на 15-й минуте усилиями Николо Бареллы и Федерико Димарко: Барелла занял позицию у штрафной и в касание выкатил тонкий пас к одиннадцатиметровой отметке, а прокравшийся на передний край атаки Димарко низом пробил мимо Перина!

По оценкам портала SofaScore худшими в составе «Ювентуса» стали Глейсон Бремер и Федерико Кьеза, но и остальные игроки команды Аллегри получили низкие оценки: