Туринская Старушка
Блог

Гарантийная коллегия CONI рассмотрела апелляцию «Ювентуса» о возврате штрафных очков. Решение будет оглашено завтра

Ювентус Ювентус
Клубы Клубы
серия А Италия серия А Италия
Футбол Футбол

Всего на ответ дается пять дней.

Сегодня в Гарантийной коллегии CONI рассматривалась апелляция «Ювентусу» по делу о плюсваленце, по которому клуб получил лишение пятнадцати очков. Заседание началось в 15:30 по местному времени и продолжалось более трех часов. После судьи удалились на совещание и сегодня должно было быть оглашено их решение.

Однако в последний момент стало известно, что результаты заседания будут известны только завтра утром. Всего у Гарантийной коллегии есть пять суток на оглашение приговора.

По данным Sky Sports у судей есть три варианта:

1) Удовлетворить апелляцию «Ювентуса» и вернуть клубу пятнадцать очков;

2) Отказать в удовлетворении и оставить решение Апелляционного суда в силе;

3) Отправить дело вновь в суд для того, чтобы уменьшить количество штрафных баллов. В частности в пользу этого решения высказался генеральный прокурор. Он посчитал, что вина «Юве» была доказана, но наказание стало слишком суровым.

Как считает La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» точно не останется с тем штрафом, который он получил ранее. То есть, вероятен только первый и третий вариант развития событий.

11 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
juventini_7
Если даже сами прокуроры просят смягчения наказания, то я считаю это сигнализирует об изначальном провале правосудия. Даже вернуть все 15 будет не до конца справедливо.
+6
-2
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
d.xoxlov
Возврат дела в суд будет означать и возврат снятых 15 очков на данном этапе. Так в итальянских СМИ пишут.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
I am Timur >>M<<
Вернут
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nekrasen
3й пункт кажется абсолютно бредовым по той причине что больше никто не был наказан хоть на 1 очко. Если суд вернет 6 очков +-, то прокуратура Рима, Неаполя и прочих будет обязана дело заводить на своих клиентов. А с другой стороны если вернут все 15, то этот прикол с приростом капитала закроют и ни к какому клубу не полезут впредь.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шмелев
Ответ Nickolai S
Ну могут носки ещё погладить
Че там как настроение после остсоса?
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Marco Nero
думаю оставят все как есть, потому что там есть какие-то якобы новые обстоятельства дела и тд и тп... в общем, как то так
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
trepet12
Думали месяцами, обсуждали часами, но вынести решение в назначенный срок не смогли. Что изменится за ночь? Будут тянуть завтра до самого матча?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кирилл Павлюченко
Вот же редиски - как наложить штраф с потолка - так сию секунду! - а как исправить собственный ляп - "приходите завтра."
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дмитрий Шмелев
Господи сколько же нервов и самое главное имя, имиджа у ювентуса украли.. Потом они говорят что чи проседает да вы сами его закапываете какой там апл...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий