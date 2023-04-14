11 комментариев

Всего на ответ дается пять дней.

Сегодня в Гарантийной коллегии CONI рассматривалась апелляция «Ювентусу» по делу о плюсваленце, по которому клуб получил лишение пятнадцати очков. Заседание началось в 15:30 по местному времени и продолжалось более трех часов. После судьи удалились на совещание и сегодня должно было быть оглашено их решение.

Однако в последний момент стало известно, что результаты заседания будут известны только завтра утром. Всего у Гарантийной коллегии есть пять суток на оглашение приговора.

По данным Sky Sports у судей есть три варианта:

1) Удовлетворить апелляцию «Ювентуса» и вернуть клубу пятнадцать очков;

2) Отказать в удовлетворении и оставить решение Апелляционного суда в силе;

3) Отправить дело вновь в суд для того, чтобы уменьшить количество штрафных баллов. В частности в пользу этого решения высказался генеральный прокурор. Он посчитал, что вина «Юве» была доказана, но наказание стало слишком суровым.

Как считает La Gazzetta dello Sport, «Ювентус» точно не останется с тем штрафом, который он получил ранее. То есть, вероятен только первый и третий вариант развития событий.