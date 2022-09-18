«Юве» хочет оштрафовать Аллегри за последнее интервью. Что он там наговорил?

Тренер «Ювентуса» рассказал о сложном для команды моменте, а также подчеркнул некоторые игровые идеи и откровенно заговорил о выборе стартового состава.

Решение тренера публично выступить перед прессой стало для «Ювентуса» неожиданным. Интервью также может вызвать негативную реакцию в раздевалке.

Клуб подумывает о большом штрафе в качестве наказания за это интервью. Разрыв между Аллегри и «Ювентусом», кажется, сейчас становится все больше и больше.

Что Аллегри наговорил?

«Мы допускаем ошибки на многих участках поля, ошибаемся в передачах, много технических ошибок, нет контратак, уступаем сопернику в физике.

Сейчас у нас виртуальный «Ювентус». Мне понравилось то, как мы поработали на рынке, но на поле игроков нет.

Заберите у «Интера» или «Милана» пятерых игроков стартового состава и посмотрите, появятся ли у них сложности»

"Я пропустил все слухи о том, что Аллегри могут уволить. Я скучал по этому, мне этого не хватало. Меня устраивает, что об этом говорят. Мы с командой каждый день спокойно беседуем и анализируем ситуацию. Я всегда должен объясняться. Нам нужно думать о работе, сохраняя спокойствие, потому что мы можем лишь совершенствоваться.

Мы здесь не для того, чтобы иметь единое мнение. Я вижу нечто противоположное тому, что написано в спешке. Имел ли я в распоряжении всех игроков команды хоть раз? Нет. Команда хорошо справляется? Да, учитывая то, в каких условиях мы находимся.

Нет смысла все портить. После побед тебя хвалят, а когда ты проигрываешь...

Знаете, почему я скучал по разговорам об отставке? Один плохой матч, и в прессе пишут: «Аллегри могут уволить». Это смешно. Я уверен в нашем будущем, так что сказал игрокам: «Не беспокойте меня во время паузы на матчи сборных. Мне нужно расслабиться».