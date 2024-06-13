Давиде Фраттези пришлось заблокировать сестру в соц.сетях после победы «Ювентуса» в Кубке Италии

Игрок «Интера» Давиде Фраттези признался, что резко отреагировал, когда увидел, что его сестра Кьяра празднует победу «Ювентуса» в Кубке Италии.

В интервью изданию La Repubblica Фраттези заявил: «Я ее заблокировал в социальных сетях на четыре дня. Но это все шутки. Конечно, меня это не раздражает – у каждого своя жизнь. Я не могу контролировать Кьяру».

На самом деле, девушку понять можно – она праздновала победу «Ювентуса» не на зло брату, а потому что встречается с игроком туринского клуба Уэстоном Маккенни.