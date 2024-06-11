«Ювентус» хочет заполучить Дугласа Луиса и готов включить в сделку одного из своих игроков

Ожидается, что Тиаго Мотта будет назначен главным тренером «Ювентуса» в ближайшие несколько часов, и болельщики с нетерпением ждут подтверждения.

«Ювентус» уже достиг полной договоренности с бывшим полузащитником, покинувшим пост тренера «Болоньи».

Клуб хочет подписать игроков, которые будут полезны новому тренеру на стадионе «Альянц».

Одним из игроков, с которым Мотта хочет поработать, является полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис.

Луис был в фантастической форме в составе английской команды на протяжении последних нескольких сезонов, и он также является важной трансферной целью «Арсенала».

Тиаго Мотта уже нашел позицию для Дугласа Луиса в предпочитаемых им схемах.

По информации Tuttomercatoweb, Мотта хочет использовать Луиса либо в качестве центрального полузащитника, либо в качестве атакующего полузащитника в системах 4-2-3-1 или 4-3-1-2 на стадионе «Альянц».

Бьянконери намерены во что бы то ни стало заполучить Дугласа Луиса и готовы даже включить в сделку некоторых своих игроков.

Calciomercato сообщает, что «Юве» готов отпустить Уэстона Маккенни, Сэма Айлинга или Мойзе Кина.

«Астон Вилла» может выбрать любого из этих игроков, а «Ювентус» добавит к своему предложению некоторую сумму за Дугласа Луиса.