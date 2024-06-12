Гринвуд близок к переходу в «Ювентус». Мэйсон дал согласие на трансфер

По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, Мэйсон Гринвуд согласен на переход в «Ювентус».

Нападающий «Манчестер Юнайтед» интересен лично Тиаго Мотте, считающему англичанина идеально подходящим под его стиль игроком.

22-летний футболист покинет «Олд Траффорд» этим летом, несмотря на хороший сезон в «Хетафе», где о отметился 10-ю голами в 36 матчах.

Отметим, что англичанин точно покинет «МЮ», поскольку клуб не видит его в планах на будущее.