Гринвуд близок к переходу в «Ювентус». Мэйсон дал согласие на трансфер
По информации итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, Мэйсон Гринвуд согласен на переход в «Ювентус».
Нападающий «Манчестер Юнайтед» интересен лично Тиаго Мотте, считающему англичанина идеально подходящим под его стиль игроком.
22-летний футболист покинет «Олд Траффорд» этим летом, несмотря на хороший сезон в «Хетафе», где о отметился 10-ю голами в 36 матчах.
Отметим, что англичанин точно покинет «МЮ», поскольку клуб не видит его в планах на будущее.
Если Гринвуд перейдёт в Юве, какое по нему будет предсказание?