Тьяго Мотта только что был объявлен новым тренером «Ювентуса», «бьянконери» рассчитывают, что под его руководством смогу вернуться к завоеванию трофеев.

Болельщики были недовольны работой Макса Аллегри, который выиграл только один трофей во время своего последнего этапа после трех сезонов на посту тренера «Ювентуса».

Аллегри зарабатывал около 9 миллионов евро в год, но не смог оправдать высокую зарплату.

Будучи одним из самых высокооплачиваемых сотрудников клуба, Аллегри усложнил финансовое положение «Ювентуса». Сейчас клуб усердно работает над достижением финансовой устойчивости и хороших результатов на поле.

Это отражено в предложении «Юве» Тьяго Мотте, по данным Tuttomercatoweb туринцы предложили ему зарплату в размере 3,5 миллионов евро за сезон.

Это более чем на 50% меньше, чем заработал Аллегри, Мотта будет стремиться показать хорошие результаты, чтобы как можно скорее заключить новый контракт.