📹 Роналду не нравилось, что игроки «Юве» таскают на тренировки телефоны. Особенно досталось Кьезе 📱

История от Сами Хедиры.

Тренировочный профессионализм Криштиану Роналду и его стремление к совершенству никогда не ставилось под сомнение. Помимо таланта, это еще один секрет его успеха и футбольного долголетия. Однако часто за это приходится расплачиваться и другим.

Экс-хавбек «Ювентуса» Сами Хедира стал гостем подкаста Рио Фердинанда FIVE и рассказал историю, в которую попал его бывший одноклубник Федерико Кьеза.

«Вы же знаете, что у Криштиану есть его эго. Когда он пришел в «Ювентус», то столкнулся с Федерико Кьезой, фантастическим молодым игроком. В один из дней он держал в руках телефон и направлялся в тренажерный зал. Роналду остановил его и спросил: «Куда ты идешь?» Феде ответил ему: «В спортзал». «С телефоном? Тебе не нужен телефон, чтобы быть в спортзале. Просто иди и работай. Не смотри инстаграм, не делай тиктоки». Кьеза отреагировал в стиле: «Ой, хорошо, хорошо. Я пойду без телефона».

«Когда португалец пришел в «Юве», он поднял тренировочный уровень клуба на невероятную высоту. На тренировках каждый удар по воротам должен быть голевым. Их зарубы были не про деньги, а про бутылку вина, ужин».

Наверняка после такого замечания от Криштиану Роналду Федерико Кьеза изменил отношение к тренировочному процессу. Вполне вероятно, что некоторыми правилами или уроками от португальца итальянец пользуется до сих пор.