Мнение врачей однозначно: консервативное лечение усугубило травму Погба

Поль Погба отказался от операции, когда впервые получил травму колена во время предсезонной подготовки.

Он поговорил с некоторыми специалистами и решил, что ему будет намного лучше, если он пройдет консервативную терапию, чтобы сохранить сыграть на чемпионате мира.

Однако это не сработало, что привело к необходимости операции, и сейчас его прооперировали. Решение отложить операцию оказалось неудачным, потому что он потерял месяц, который мог стать частью периода восстановления.

Врач, который в конечном итоге прооперировал его, сказал, что полузащитник усугубил проблему, выбрав альтернативу операции.

Профессор Роберто Росси заявил Calciomercato: «Повреждение наружного мениска было сложным, поскольку ткань была фрагментирована. Ситуация ухудшилась, и когда игрок попытался заставить его работать, чтобы бежать по полю, у него случился блок сустава в колене. Консервативное лечение не помогло. Наоборот, положение ухудшилось».

Погба стремился играть на чемпионате мира, и его нельзя винить в том, что он не хотел просидеть в лазарете слишком много времени. Сейчас уже не время беспокоиться о том, попадет ли он на футбольный мундиаль, главное – его выздоровление.

Макс Аллегри уже признал, что полузащитник на долгий срок выбыл из строя, и нужно сосредоточиться на других игроках команды.

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