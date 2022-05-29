Дибала готов пойти на снижение зарплаты ради контракта с «Интером»

Утверждается, что нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала ждет предложения от миланского «Интера» и готов принять более низкие финансовые условия по сравнению с тем, что ему предлагают зарубежные клубы.

Аргентинец станет свободным агентом в ближайшие недели, «Старая синьора» прервала переговоры, решив, что пора расстаться Дибалой.

Хотя это решение далось нелегко, все может стать намного хуже, если последние слухи окажутся правдой, а TuttoJuve утверждает, что Дибала хочет присоединиться к нерадзурри и даже готов снизить свои финансовые требования.