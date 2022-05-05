Массимилиано Аллегри: «Реал Мадрид» доказал, что в любом матче нужно играть до конца»

Массимилиано Аллегри на пресс-конференции говорил об ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов между «Мадридом» и «Манчестер Сити», сделав акцент на ситуации в итальянском футболе.

«Матч «Мадрида» против «Сити»? Это была чудесная игра. Прежде всего, я хочу похвалить Орсато, он проявил индивидуальность. Для меня он лучший судья. «Реал Мадрид» доказал, что в любом матче нужно играть до конца. Характер и индивидуальность имеют значение, как и техника с физической силой».

«Есть шесть команд, которые намного сильнее остальных: «Реал Мадрид», «ПСЖ», «Бавария», «Манчестер Сити», «Челси» и «Ливерпуль». Мы всегда ставим перед собой амбицию добраться до финала, но реальность иная. Если человек принимает данность, то ему становится проще добиться большего. Это должно мотивировать нас».

«Хочу похвалить Карло, он добился чего-то невероятного. Его критиковали, несмотря на все его трофеи, его считали тренером не по-моде, но, как я всегда говорю, тренды меняются, а классика остаётся. Ровно как синие и серые костюмы. Анчелотти- классический тренер, и он многое доказал в своей карьере. Он выиграл пять титулов в пяти разных лигах. Его можно только поздравить»

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