Джесси Лингард может присоединиться к «Ювентусу» летом

«Ювентус» был связан с трансфером Джесси Лингарда, поскольку его время в «Манчестер Юнайтед» подходит к концу.

Англичанин изо всех сил пытался играть за "красных дьяволов" в последние несколько сезонов и хотел уйти в последние два трансферных окна. Однако его желание не было удовлетворено, и он остался на месте, чтобы доработать свой контракт на «Олд Траффорд».

Теперь Лингард может свободно выступать в клубах за пределами Англии. Сможет ли он стать следующим англичанином, который сыграет в Серии А?

Football Italia утверждает, что полузащитник привлекает внимание как минимум двух клубов Премьер-лиги. Однако в Серии А «Ювентус» конкурирует с «Миланом» и «Ромой» за его подпись.

«Бьянконери» продолжают укреплять свой состав, и немного силы и чутья англичан могут помочь им добиться успеха в следующем сезоне.