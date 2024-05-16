Аллегри красиво ушел из «Юве» - выиграл Кубок на прощание, сорвал себя одежду и получил красную

По-гусарски!

Туринский клуб в финале Кубка Италии одолел «Аталанту» (1:0) благодаря голу форварда Душана Влаховича на 4-й минуте.

На 93-й минуте Аллегри был взбешен тем, что судья Фабио Мареска не сразу зафиксировал фол на Бремере в штрафной «Ювентуса». Тренер «бьянконери» сорвал с себя пиджак, подбежал к резервному судье и начал кричать ему в лицо.

Главному арбитру встречи не понравилось поведение тренера туринской команды, и он показал Аллегри красную карточку. Покидая поле, главный тренер «Ювентуса» сорвал с себя галстук и, возможно, пытался снять и рубашку. Он саркастически аплодировал Мареске и кричал: «Как не стыдно!»

Позже Аллегри сказал, что в тот момент его команде нужна была встряска, вот он ее и устроил. Кубок едет в Турин, а Аллегри покидает «Юве».

Спасибо, Массимилиано!