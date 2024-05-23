Тамерлан Мусаев: «Не думаю, что ЦСКА играл плохо этой весной. «Сити» тоже проиграл «Реалу», но не играл хуже. Есть следующий сезон, постараемся выступить лучше»

Теги ЦСКА Манчестер Сити премьер-лига Россия премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Чемпионат.com Тамерлан Мусаев Футбол

Тамерлан Мусаев высказался о результатах ЦСКА во второй части сезона.

В настоящий момент армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 45 очков.

«Как команда мы могли добиться большего, где-то чуть-чуть не хватило. Но мы не отчаиваемся, у нас есть следующий сезон, и мы постараемся выступить лучше.

Не думаю, что ЦСКА играл плохо этой весной. Это футбол. «Манчестер Сити» тоже проиграл «Реалу», но не думаю, что играл хуже.

У нас будут сборы, мы друг к другу притремся еще больше. И я думаю, что у нас все будет хорошо», – отметил нападающий ЦСКА.

12 комментариев
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А причем тут ЦСКА и сити? Одни берут АПЛ и скорее всего кубок. Вторые плетутся, то 6-7 место займут по итогу
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+6
Ответ ApXuMaHqPuT
Красиво стрелки перевёл - мог бы ещё и про Байер задвинуть😀
Что-то типа такого "Посмотрите как раньше играл Байер... Да не выигрывали титул никогда, но это не говорит что они играли плохо"? 😄
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+2
Красиво стрелки перевёл - мог бы ещё и про Байер задвинуть😀
+3
-2
+1
Мусаев, кстати, несмотря на сложной сезон, в команду влился хорошо. И сразу стал пользу приносить. Молодец. Так держать.
+1
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вы против зенита 1 удар а створ нанесли, и то с пенальти, балтике без шансов влетели, о какой хорошей игре можно вообще говорить
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Молодец по игре конечно, но ЦСКА не должен сыграть лучше , а выигрывать все !!! Как раньше
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Ман Сити не сравним конечно, но Мусаев фактит, суть одна и та же
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Сравнил мягкое и теплое. А то что у ЦСКА всю весну отсутствует игра и проходной двор сзади, это не потому что лысый гений плохой, это так звезды сошлись
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Как романтично, особенно когда сравнил с Сити
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но стал чемпионом
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Иногда лучше жевать, чем говорить (с) Майкл Джордан
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Ответ БроИзБенфики
Ман Сити не сравним конечно, но Мусаев фактит, суть одна и та же
Фактит?)
ЦСКА то и дело всерал как пример с Балтикой(по делу),с Зенитом они были в роли Реала)
Где тут факты?)
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