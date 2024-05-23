Тамерлан Мусаев: «Не думаю, что ЦСКА играл плохо этой весной. «Сити» тоже проиграл «Реалу», но не играл хуже. Есть следующий сезон, постараемся выступить лучше»

Тамерлан Мусаев высказался о результатах ЦСКА во второй части сезона.

В настоящий момент армейцы занимают шестое место в турнирной таблице Мир , набрав 45 очков.

«Как команда мы могли добиться большего, где-то чуть-чуть не хватило. Но мы не отчаиваемся, у нас есть следующий сезон, и мы постараемся выступить лучше.

Не думаю, что ЦСКА играл плохо этой весной. Это футбол. «Манчестер Сити» тоже проиграл «Реалу», но не думаю, что играл хуже.

У нас будут сборы, мы друг к другу притремся еще больше. И я думаю, что у нас все будет хорошо», – отметил нападающий .