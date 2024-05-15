Новый менеджер по «Ф-1» – последняя надежда жанра: обещают собственную команду, продвинутые контракты и визуал

Гоночные менеджеры – великая редкость на гигантском рынке видеоигр. И если вдуматься – факт неудивительный, ведь любителей анализа настроек техники и изучения табличек с разными данными всегда будет меньше, чем предпочитающих активные действия в виде самостоятельного управления виртуальными машинами.

Конечно, тут можно поспорить и привести в пример футбол – игры о внутренней кухне клубов достаточно популярны. Однако в действительности и в этой области тоже долгое время наблюдался гигантский разрыв: футсимы FIFA продавались в 5-7 раз лучше, чем серия Football Manager, и лишь в последний год разрыв заметно сократился.

Гоночные менеджеры в гейм-индустрии– нишевый продукт для ограниченной фанбазы, которую сложно удовлетворить и при этом получить хорошую прибыль, так что крупные издатели редко заходят на необычную территорию. Последний реальный успех связан с Motorsport Manager, изначально разработанной для мобильных устройств маленькой британской студией (в ней работает всего 17 человек), после чего «верняк» (MM понравился игрокам) подхватила могучая Sega. Итог – 1,6 млн проданных копий игры, что практически сопоставимо с достижениями FM тех же лет.

MM – хорошая игра для желающих побыть боссом гоночной организации, но уже устаревшая и слишком уж всеобъемлющая (вы можете вести свои команды от младших «формул» до главных серий мира), а потому неспособная вдаваться в некоторые детали. Кроме того, ванильной версии очень не хватало лицензирования, из-за чего приходилось полагаться на фанатские моды, которые исправляли нелепые названия и фамилии и позволяли окунуться в более-менее реальный мир автоспорта.

Однако любители «Формулы-1» очевидно жаждали большего, и поэтому когда солидная компания Frontier Developments купила официальную лицензию у ФОМ и пообещала забахать новый менеджер – возникла надежда, что жанр расцветет.

Баги и недоработки оттолкнули игроков, но со временем разработчики многое исправили и улучшили

F1 Manager 2022 стартовал с неплохими продажами, получил позитивные оценки от прессы (впрочем, в наши дни это ни о чем не говорит), но очень быстро сдулся.

За симпатичным дизайном скрылись кошмарные баги и недоработки: заскриптованные и однообразные события в заездах, совершенно глупый ИИ, полное отсутствие развития команд. Ползунки в разных настройках (начиная от степени нагружаемости пилотами шин и заканчивая особенностями разработки деталей) ничего по факту не меняли.

Очень быстро игровое коммьюнити настигло полное и безоговорочное разочарование – менеджер перестали воспринимать всерьез, а оценки и отзывы в Steam стали такими, что распугали новых потенциальных покупателей. По итогам 2022 года «фронтиры» отчитались о 600 000 проданных копий игры и честно признались, что рассчитывали на большее. Понять их отчасти можно, ведь лицензия стоит миллионы долларов, а чтобы отбить вложения – нужны хорошие продажи. Однако на что рассчитывали разработчики, когда выпускали очевидно сырую игру (по геймплею она больше походила на альфа-версию) – не совсем ясно. Со стороны выглядело так, словно руководство надавило на разработчиков и потребовало уложиться в невозможные сроки.

Но худшее ждало впереди – плохие отзывы первой части негативно повлияли и на следующий продукт – F1 Manager 2023: продажи на старте упали чуть ли не втрое по сравнению с предыдущей игрой, остались и некоторые неприятные багги.

Лишь после серии патчей менеджер по «Ф-1» превратился в достойную вещь, на которую не жалко потратить как минимум несколько десятков часов.

Плюсы и недостатки

Многие сравнивают серию F1 Manager с Motorsport Manager, но это совершенно разные игры, пусть и сделанные в примерно одной тематике. У них расставлены иные акценты, которые заставляют по-разному смотреть на игровой процесс.

Особенность творения Frontier – для побед мало построить хорошую базу и нанять приличных гонщиков. По ходу сезона требуется помнить о потолке бюджетов и ограничениях в развитии техники. Приходится беречь компоненты двигателя (они дорогие), проклинать правила, согласно которым без штрафов можно использовать лишь два блока ERS за сезон, стараться избегать ненужных аварий (они могут обойтись очень дорого).

Свободные деньги следует благоразумно тратить на новинки и исследования, а также не забывать, что чем лучше выступала ваша команда в прошлом сезоне – тем меньше доступно часов в аэротрубе и для симуляций CFD. Нужно искать баланс между созданием износостойких деталей и новинками, которые развалятся через пару Гран-при, но дадут гораздо больше пунктов прижимной силы (снизят коэффициент лобового сопротивления, улучшат охлаждение и так далее).

Процесс разработки и/или развития машины – крайне увлекательный и отчасти загадочный. Поломка аэротрубы (вариант – ее устаревание) или ваши собственные просчеты (например, если забыть снизить массу новинки или упереться в естественные исследовательские ограничения) могут привести к созданию детали, которая окажется даже хуже обкатанной.

Радость от наступления нового периода работы в аэродинамической трубе иногда перевешивает удовольствие от побед в Гран-при. Неизвестность в завтрашнем дне и, особенно, в следующем сезоне (тем более, если игра подкидывает радикальные перемены в регламенте) – тот самый фактор, который способен удерживать игрока у монитора часами. «Развивать текущую машину или вкладываться в новую? Догонят ли соперники, если обновляться реже? Что будет дальше?» – естественное желание узнать продолжение страшно затягивает и вынуждает нажимать на кнопку «дальше».

Гоночные уик-энды, может, и недостаточно яркие, но все же лучше проработаны, чем в любимых старых играх вроде Grand Prix Manager 2 и Grand Prix World. Командная тактика, контроль износа шин, расход топлива, использование заряда батареи ERS, возможность отдавать указания по бережному отношению к технике – все это требует пристального внимания, особенно на высоких уровнях сложности. Есть даже мини-игра по поиску оптимальных настроек во время практик, хотя интерес к ней пропадает после первого полноценного сезона (дальше можно найти сайт с калькулятором настроек или воспользоваться фанатским редактором сохраненных игр) – впрочем, тренировки можно симулировать и сразу приступать к квалификации и гонке.

Без минусов, увы, не обошлось. Тут и отсутствие ротации трасс (календарь статичный всегда), и одинаковые машины (которые никогда не меняют ливрею), не самая удачная система контрактов, линейный износ шин, скудность в выборе настроек, предсказумые сценарии во время смены погодных условий и отсутствие по-настоящему уникальных событий вроде прихода нового автопроизводителя, смены названия команды или возвращения ушедшего на пенсию гонщика. Отчасти недостатки связаны с необходимостью строго следовать требованиям лицензирования, но все же заметно, что разработчики просто не добрались до всех аспектов игры или еще не развили их как следует.

Саундтрек заслуживает высокой оценки – в его создании принимал участие популярный видеоблогер

Зато выше всяких похвал отработал звуковой отдел компании– и не только потому, что пилоты и инженеры заговорили по радио своими родными голосами (я чуть не подпрыгнул, когда услышал похвальбу Алонсо с его характерным акцентом: «Амэйзин, амэйзин!»), но и благодаря идеальному саундтреку.

Более пяти часов музыки к игре написал целый ряд композиторов, в числе которых Винсент Уэлч – он же достаточно популярный видеоблогер Venjent , создающий в тиктоке и ютубе забавную музыку из смешных звуков .

Винсет и его коллеги насытили менеджер электронным эмбиентом, растекающимся местами в трип-хоп, чилаут, даунтемпо и даже пост-рок. Получилось настолько мощно, что многие композиции хочется включать во время пробежек и на велопрогулках.

Кстати, благодаря успехам в социальных сетях Venjent пошел нарасхват – недавно его привлекли к работе над музыкой для World of Tanks.

Полный саундтрек для F1 Manager, между прочим, доступен для прослушивания на разных платформах, в том числе на ютубе .

В новой версии игры можно наконец-то стать боссом собственной команды

23 июля «фронтиры» выпустят F1 Manager 2024 – возможно, главную надежду в серии игр об управлении командой «Ф-1». Ведь в случае третьей подряд неудачи боссы игровой компании, вероятно, задумаются о перспективах всего проекта и придут к неприятным для игроков выводам.

Что обещают создатели?

• Собственная команда

Разработчики отреагировали на давнюю просьбу фанатов – дадут возможность ворваться в «Ф-1» с собственной командой, причем с достаточно тонкой настройкой: от стартового бюджета и уровня построек на базе до спонсорских наклеек, внешнего вида и подбора персонала.

Пока не совсем понятно, как будет меняться внешний вид болидов с годами, но почему-то кажется, что визуальные изменения в лучшем случае будут доступны только фентезийному коллективу.

• Улучшенные контракты, психологическая система, поддержка гонщиков из младших серий

Теперь управление коллективом будет реально влиять на настроение пилота – неудачи повлияют на его мотивацию и желание гоняться и бороться. Более того, хороший пилот в случае неудач не просто будет огорчен, но и при первой возможности убежит к конкурентам – соперники тоже будут проявлять активность на трансферном рынке (чего не было раньше).

Появится и более продвинутая поддержка молодых гонщиков – раньше игрок мог развивать только резервного гонщика, но в F1 Manager 2024 можно работать с целым рядом спортсменов, как в программах «Ред Булл» или Академии «Феррари» – судя по анонсному трейлеру, этих гонщиков можно будет отправлять участвовать в первых практиках на Гран-при.

• Визуальные изменения, улучшение системы повреждений болидов

Разработчики обещают механические поломки в гонках – теперь возможны сюрпризы не только в виде вылетов с трека или столкновений с другими пилотами, но и отказов двигателей или других неприятностей, которые будут влиять на динамику событий в заездах. Впрочем, сейв-скамеров эта фича вряд ли сильно обрадует.

Трассы визуально станут больше похожи на оригиналы, но, судя по трейлеру, больше всего игроков порадует изменение обзора заездов – на высокой скорости мы больше не будем наблюдать за слишком схематичными сражениями между разноцветными кружочками, а увидим нечто похожее на гонки в Motorsport Manager (но с улучшенной графикой) с видом на пелотон издалека.

Пока сложно говорить о том, насколько успешной будет новая игра, но невозможно не отметить старания разработчиков – несмотря на первоначальные неудачи и разочарования, они продолжают трудиться над проектом, шлифовать системы и добавлять новые. Однако чтобы повторить успехи Football Manager – нужны годы. Хватит ли терпения и финансовых возможностей у Frontier Developments? Если игры о «Формуле-1» не будут приносить достаточно прибыли, симпатичный проект долго не протянет.

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Фото: Revierfoto/Global Look Press