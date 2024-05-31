Джордж Расселл о шансах стать чемпионом: ««Мне 26 лет, Алонсо 43. Не вижу причин, по которым не мог бы гоняться до 40. Мое время еще придет»

Теги Фернандо Алонсо Ред Булл Формула-1 Мерседес Астон Мартин Джеймс Эллисон Макс Ферстаппен Джордж Расселл Авто

Расселл рассказал о планах на карьеру в «Формуле-1».

Пилот «Мерседеса» отметил, что его не очень сильно расстраивает текущее положение и отсутствие возможности бороться за самые высокие места.

Расселл проводит свой третий сезон в «Мерседесе», но за все это время сумел выиграть одну гонку и один раз побывал на поуле.

«Мне 26 лет, а Фернандо Алонсо 43. И видя то, на каком он сейчас выступает уровне, я не вижу причин, по которым и сам бы не мог гоняться до 40 лет. Так что я знаю, что мое время еще придет и не беспокоюсь.

Мне дает надежду в том числе и то, что Макс Ферстаппен получил возможность бороться за чемпионский титул только на седьмой год в «Формуле-1». Для меня это шестой год. Я верю, что мы получим наш шанс. Сейчас свой шанс получил Макс, но за первые шесть лет такого шанса у него не было – и это, разумеется, его расстраивало. Так что мне нужно продолжать работать и не терять мотивацию. Ведь ты не знаешь, когда именно получишь свой шанс.

У нас отличная команда, к нам должны присоединиться отличные специалисты. К руководству [технической командой] вернулся Джеймс Эллисон и он не дает ситуации ускользнуть от него. У команды есть лидеры», – рассказал Расселл.

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2 комментария
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Так смешно смотреть на то, как все ссылаются на возраст Алонсо. Вот только ни до одного из них не доходит, что Алонсо это Алонсо, никому раннее не удавалось выступать в таком возрасте на уровне Фернандо, никому. Даже Шумахер посасывал уже в этом возрасте, чего уж говорить о Расселле, Пересе и кто там ещё на эту тему говорил, ну это просто смешно.
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Алонсо красиво выстрелил в 2005-2006, а в 2007 своими руками себя закапал и вот уже 17 лет никак не может стать трехкратным.... Зато Феттель 4 титута подряд на легке, Хэмилтон 6 титулов с мерсом налегке, ну и Ферстаппен пока 3 титула (скорее 4 будет) налегке, хотя Алонсо выше их по мастрерству
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