Джордж Расселл о шансах стать чемпионом: ««Мне 26 лет, Алонсо 43. Не вижу причин, по которым не мог бы гоняться до 40. Мое время еще придет»
Расселл рассказал о планах на карьеру в «Формуле-1».
Пилот «Мерседеса» отметил, что его не очень сильно расстраивает текущее положение и отсутствие возможности бороться за самые высокие места.
Расселл проводит свой третий сезон в «Мерседесе», но за все это время сумел выиграть одну гонку и один раз побывал на поуле.
«Мне 26 лет, а Фернандо Алонсо 43. И видя то, на каком он сейчас выступает уровне, я не вижу причин, по которым и сам бы не мог гоняться до 40 лет. Так что я знаю, что мое время еще придет и не беспокоюсь.
Мне дает надежду в том числе и то, что Макс Ферстаппен получил возможность бороться за чемпионский титул только на седьмой год в «Формуле-1». Для меня это шестой год. Я верю, что мы получим наш шанс. Сейчас свой шанс получил Макс, но за первые шесть лет такого шанса у него не было – и это, разумеется, его расстраивало. Так что мне нужно продолжать работать и не терять мотивацию. Ведь ты не знаешь, когда именно получишь свой шанс.
У нас отличная команда, к нам должны присоединиться отличные специалисты. К руководству [технической командой] вернулся Джеймс Эллисон и он не дает ситуации ускользнуть от него. У команды есть лидеры», – рассказал Расселл.
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