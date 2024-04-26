Лучший инженер «Формулы-1» уходит из «Ред Булл». Что об этом известно?

Новый скандал у чемпионов мира.

Самой мощной команде современной «Формулы-1», «Ред Булл» , возможно, приходит конец – последние месяцы коллектив в Милтон-Кейнсе раздирают сильнейшие внутренние противоречия.

Зимний скандал с якобы неподобающим поведением хоть и не выбросил Кристиана Хорнера с поста руководителя коллектива, но обнажил невероятно острую борьбу за власть в гоночной структуре «Ред Булл» . Трехкратного чемпиона мира Макса Ферстаппена, несмотря на действующий контракт, пресса до сих пор с невиданным упорством отправляет в «Мерседес» в не столь отдаленном будущем. Престарелый советник Гельмут Марко остался на своем посту после экстренного вмешательства боссов австрийского концерна производителя энергетических напитков. И на фоне этих громких новостных извержений «Ред Булл» отчаянно бьется за разных высококвалифицированных инженеров, которых всеми силами пытаются переманить конкуренты.

Теперь очередная бомба прилетела от уважаемого издания Auto Motor und Sport – немецкие журналисты утверждают невероятное: глава конструкторского бюро Эдриан Ньюи в ближайшее время заявит об уходе из «Ред Булл». И хотя пресс-служба команды в коротком релизе отметила, что ни о чем подобном инженер не извещал, источников, подтверждающих инсайд AMuS, становится все больше – BBC, Sky Sports и многие другие.

Объяснять, кто такой Ньюи, нет никакого смысла. Это величайший инженер в истории «Формулы-1», гений аэродинамики, человек, который любит чертить на бумаге и ловит уникальные и фантастические технические идеи даже в собственной ванной. Легендарная личность, ответственная за безоговорочные чемпионские титулы Найджела Мэнселла, Алена Проста, Дэймона Хилла (и Жака Вильнева, хотя к моменту титула канадца Эдриан уже вовсю трудился в другой команде), Мики Хаккинена, Себастьяна Феттеля и Макса Ферстаппена.

С машинами Ньюи «Уильямс», «Макларен» и «Ред Булл» выиграли 12 Кубков конструкторов и 13 титулов в зачете пилотов. И вот теперь с его возможным уходом в расстановке сил в «Ф-1» могут произойти неслыханные сдвиги.

Что, черт возьми, вообще происходит? Почему Ньюи уходит?

Правда об этой истории сокрыта где-то в кабинетах базы «Ред Булл» в Великобритании. По утверждениям нескольких источников, Ньюи очень сильно взволновала борьба за власть в структуре команды – предполагается, что примкнувший к тайским совладельцам концерна «Ред Булл» Хорнер намерен получить долю в гоночной организации и вывести ее из-под контроля австрийской стороны, а, в свою очередь, эффективные менеджеры во главе с Оливером Минцлаффом надеялись оставить все как есть.

По итогам этой битвы отношения между самым дорогим инженером «Ф-1» и руководителем чемпионского коллектива охладели настолько, что Хорнер решил отодвинуть Ньюи от непосредственной работы над гоночными машинами и оставить тому только работу над гиперкаром.

Заменить 65-летнего гения на посту технического гуру должен его ближайший помощник – Пьер Вашé. 49-летний француз в свою очередь опирается на таланты главы отдела аэродинамики Энрико Бальбо и главного конструктора Крейга Скиннера (последний известен тем, что не раз открыто спорил с Ньюи по некоторым техническим вопросам). Предполагается, что именно эти специалисты внесли наиболее весомый вклад в создание нынешнего болида RB20, за рулем которого Макс Ферстаппен и Серхио Перес сделали уже три дубля за пять гонок сезона-2024. Все сотрудники настолько ценны, что «Феррари» несколько раз пыталась переманить их себе.

В общем, если верить инсайдерам – руководитель команды посчитал, что отныне «Ред Булл» справится и без Ньюи, результаты последних Гран-при его в этом окончательно убедили, а разочарованный Эдриан, похоже, принял эмоциональное решение покинуть враждебную обстановку.

Куда уйдет Ньюи – в «Феррари»?

В этом уверены многие, ведь достаточно очевидно, что боссы итальянской команды пытаются собрать новую дрим-тим – к Хэмилтону и Леклеру добавить лучших инженеров и механиков, чтобы подойти к переломному 2026 году во всеоружии. Другой вариант – «Астон Мартин», который готов выделить гению 100 млн долларов. Хотя в этом случае не исключен рабочий конфликт – место технического директора в команде Лоренса Стролла занимает Дэн Фэллоус, сбежавший из-под крыла величайшего инженера ради собственной карьеры несколько лет назад.

Однако сам Ньюи, по мнению наиболее осведомленных изданий, еще не решил, что будет делать после «Ред Булл» – и это косвенно подтверждает версию об эмоциональном уходе. Главная же загвоздка в том, что текущий контракт связывает Ньюи с «Ред Булл» до конца 2025 года, а после его истечения инженеры столь высокого ранга обязаны провести целый год в так называемом «садовом» отпуске (потому что все это время им ничего не остается, кроме как выращивать цветочки рядом со своим домом). И если Эдриана не вытащат из контрактной ловушки какие-нибудь одаренные юристы, приступить к новой работе он сможет не раньше 2027 года.

К этому времени в «Формуле-1» уже сменится регламент и всерьез поколебать расстановку сил не сможет даже гений аэродинамики. Важно помнить и о том, что с возможным переходом в новую команду Эдриану придется пересоздавать технический штаб – а на это уйдет еще несколько лет. В прошлый раз Ньюи занимался подобным с 2006 по 2008 годы – перекраивал конструкторское бюро в Милтон-Кейнсе, и все это время «Ред Булл» хоть и прогрессировал, но все же не боролся за победы. Наконец, главное – специалисту в 2027-м будет уже 68 лет. Захочет ли он нового серьезного испытания в карьере?

Возможно, ожидаемое заявление Ньюи будет означать завершение его карьеры в «Формуле-1».

Что будет с «Ред Булл» без Ньюи?

Глядя на нынешние успехи RB20, почти не возникает сомнений и в хороших выступлениях команды в 2025-м. Но что потом? В сезоне-2026 произойдут изменения в правилах, и в год перелома команде наверняка пригодился бы опыт великого инженера. Да, в последнее время, безусловно, он не занят проектированием машины от и до, но зачастую помогает найти правильные решения подопечным и добавляет собственные ценные идеи.

Ньюи в «Ред Булл» – не столько верховный технический надзиратель, сколько визионер и провидец, указывающий путь к победам. И с его уходом остальным инженерам будет не на кого опереться в моменты серьезных сомнений.

Испытания будут и в другой области – моторной. «Ред Булл» наконец-то займется созданием собственного двигателя, а поскольку опыта в этой области у команды в сравнении с великими конкурентами из «Феррари» и «Мерседеса» почти нет – чувства волнения и тревоги болельщикам коллектива избежать не удастся.

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Фото: Panoramic/Keystone Press Agency, HOCH ZWEI/Global Look Press