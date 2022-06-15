Новый революционный менеджер по «Ф-1»: с прокачкой пилотов, машин, баз и даже механиков – и с четкими затратами на каждую деталь

Наконец-то симулятор внутренней жизни «Феррари» и «Мерседеса» – но без гонок за рулем.

«Формула-1» обычно не сильно радовала обилием лицензионных игр: фактически в последние годы фанаты могли гонять в формате «Хэмилтон против Ферстаппена» только в серии F1 от Codemasters (продан EA в феврале 2021-го за $1,2 млрд). Но в симуляторе ожидаемо все сконцентрировано на жизни гонщика: к услугам геймеров запрограммировали возможности катать хоть все практические сессии, несколько ракурсов (от классической бортовой из трансляций до стандартной для гонок «за болидом» и «глазами пилота»), возможность настройки машин и неплохой визуал с физикой. Присутствовали даже внетрековые активности вроде общения с прессой, работы над обновлениями и финансами – но в зачаточном и упрощенном виде уровня «в один-два клика без глобальных последствий».

Потому презентация F1 Manager 2022 – это правда революция и просто невероятное дело: впервые фанатам достанется полноценный продуманный лицензионный менеджер по «Ф-1» со всеми главными особенностями управления командой.

Посмотрите трейлер!

Что можно?

выбрать любую команду из десяти – свою создавать нельзя

выступать в роли гоночного инженера – составлять стратегию, приказывать пилотам атаковать или сбрасывать, активнее или бережнее использовать шины или аккумулятор. И даже запрещать (или разрешать) атаки на напарника!

искать и нанимать новичков-инженеров и даже юниоров из «Ф-2» и «Ф-3»

задавать и оплачивать направления развития болида – вплоть до желаемого количества кН прижимной силы в среднескоростных поворотах

выбирать количество и сроки поставок деталей – можно заказать только одну или хоть сразу сотню антикрыльев (главное – попасть под потолок расходов, он в игре тоже есть)

решать, ставить ли произведенные новинки на болиды вообще, и если да – то на какой из двух именно

нельзя только самому гонять за рулем. Для этого все-таки существует обычная F1

Даже беглый осмотр отрывает десятки обычно скрытых вкусностей. К примеру, главное окно – прямо как в Football Manager: тоже со списком ближайших событий (можете заценить, как плотно у команды с расписанием спонсорских мероприятий – реально работа 24/7)

А вот и святилище любой команды «Ф-1» – ее бухгалтерия и траты:

Сколько уходит на пилотов, базу, машину, моторы, штрафы и взносы, а также выплаты спонсоров, призовые и деньги от акционеров – все здесь. Объем взаимодействия и переговоров со спонсорами и акционерами обещают на уровне Football Manager.

К примеру, выбор цели и потенциального бонуса за успех вроде «попадания во второй или третий сегмент квалификации».

Информация по треку – полностью исчерпывающая: от ресурса использования мотора до настроек машины:

Кстати, насчет машин: развитие болидов разбито на несколько зон (моторы, подвеска, антикрылья, понтоны, днище и так далее) с максимальной детализацией – от количества запчастей на складах и в производстве до их свойств:

Можно самому выбирать, какие обновления устанавливать, в зависимости от динамики изменения показателей (скоростей на прямых, перегрузок, генерирования турбулентного воздуха и даже эффективности охлаждения тормозов и мотора) – и не забыли про атрибут «знания запчасти»: опыт использования тоже влияет!

А вот окно выбора дальнейшего развития – можно самому определять направление: хоть снижение лобового сопротивления, хоть прижимная сила в среднескоростных поворотах, хоть эффективность аэропотока:

Все возможные изменения в характеристиках тут же демонстрируются справа – потому появляется моментальное понимание, что можно получить при заказе детали той или иной спецификации.

Красота!

И на эффективность инженерного штаба тоже можно влиять – в специальном окне штата, где можно доступен менеджмент и скаутинг персонала.

Здесь же – все настройки команды для пит-стопов, например: от уровня зарплаты механиков до степени прокачки навыков (скорость работы с передними и задними домкратами, замена колес, поправка угла атаки антикрыльев, выпуск машины). Вместе с возможностью выбора фокуса дополнительных тренировок:

База команды – от мощностей по развитию машины до офисов для персонала и операционных мощностей. Со стоимостью содержания в месяц (к примеру, мастерские для машин обходятся «Альпин» в $1,7 млн – с учетом упора на реализм можно считать сумму приближенной к истине) до цены апгрейдов:

Мощности для развития машины разбиты на множество отделов: завод, центр разработки, аэротруба, симулятор вычислительной гидродинамики (компьютерный аналог аэротрубы), стенд для тестов подвески, центр испытаний деталей – у всего свои уровни состояния, эффективности, стоимости в месяц и влияния на производство деталей и апгрейдов:

Со временем станки изнашиваются, и их можно восстановить или улучшить – но если впишетесь в потолок расходов, конечно.

Кстати, использование некоторых зон на базе ограничено в точности как в настоящей «Ф-1» – и по регламенту в смысле разрешенных тестовых сессий, и в смысле физических возможностей рабочих часов. То есть можно гибко настраивать, какие детали проверять и разрабатывать в первую очередь, а не просто кликнуть по картинке и ждать игровые 2 недели:

Для гонки – не меньше опций и информации: данные по использованию шин (процент, уровень агрессивности), топливо в наличии и проекция на момент финиша, степень атаки, уровень заряда аккумулятора и напор его использования – для обоих пилотов.

Полностью доступны любые вариации шинных стратегий:

Все настраивается в режиме онлайн и реализовано через приказы пилотам, а программа даже сразу показывает результат решений на плане гонки:

Есть и миникарта – как окно GPS у инженеров на пит-уолл:

А сразу после инцидентов активируются «окна возможностей», предлагающие срочные изменения стратегий: пилота можно зазвать в боксы, быстро переключившись между доступными составами покрышек и деталями машины

Гоняются же ребята сами. Зато их можно прокачивать – используя накопленные баллы развития на улучшение темпа (повороты, торможения, реакции), стабильности (точности, контроля и плавности) и гоночного мастерства (адаптивность, атакующие и защитные навыки).

То есть из любого юниора со временем можно вырастить своего Ферстаппена – или суперадаптивного монстра вроде Хэмилтона. Выбор – за вами!

Пилотов тоже можно выбирать самостоятельно – и назначать №1 или №2.

Окно контрактов – прямо как в FIFA или в Football Manager, ничего необычного:

Только много пилотов подписать нельзя. Доступны лишь трое: два боевых и резервист. При подписании кого-то непременно нужно поменять – и выкупить его контракт.

Правда, в России в Steam игра не доступна, зато есть в EGS.

Менеджер выйдет 25 августа.

Фото: f1manager.com